Транспортный налог будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированные в базе

В Беларуси с 1 января 2021 года вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог - это предусмотрено Законом Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса».

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, транспортный налог будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ. Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров авто.

- Транспортный налог подлежит уплате за каждое транспортное средство вне зависимости от участия его в дорожном движении. Процесс уплаты транспортного налога теперь не связан с прохождением техосмотра.

Прохождение технического осмотра – это обязательная процедура, которая допускает участие транспортного средства в дорожном движении. Отсутствие техосмотра влечет наложение штрафа. На стоимость техосмотра влияет категория транспортного средства и вид двигателя. Стоимость техосмотра на разных диагностических станциях может существенно отличаться, - рассказали в ГАИ.

На диагностической станции №18 УВД облисполкома (улица Симонова, 71А) проведение государственного технического осмотра для легкового автомобиля физического лица с двигателем, работающем на бензине составляет 20 рублей 50 копеек, для авто с дизельным или газовым двигателем – 21 рубль 50 копеек; для мотоцикла или мопеда – 9 рублей 50 копеек. Стоимость разрешения на допуск к участию в дорожном движении – 8 рублей 70 копеек.

8 и 9 января станция диагностики УВД будет работать по графику обычного рабочего дня: с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.