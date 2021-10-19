Транспортные предприятия Беларуси в январе-сентябре перевезли 287 млн т. грузов
112 0
Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе-сентябре перевезли 287 млн т грузов, или 97,5% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
За девять месяцев грузооборот составил 89,7 млрд тонно-километров, или 99,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 15 286,9 млн пассажиро-километров, или 110,6% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1153,1 млн человек, или 95,7% к январю - сентябрю 2020 года.
также
-
Транспортные предприятия Беларуси в январе-сентябре перевезли 287 млн т. грузов
-
Бобруйское предприятие в числе победителей национального конкурса «Предприниматель года»
-
“Красный пищевик” представляет свою продукцию на Национальном форуме пищевой промышленности «FООD PROM»
-
МНС разъяснило порядок применения кассового оборудования с 10 октября
-
Названы лауреаты Нобелевской премии – 2021 по экономике