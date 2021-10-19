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Экономика

Транспортные предприятия Беларуси в январе-сентябре перевезли 287 млн т. грузов

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Транспортные предприятия Беларуси в январе-сентябре перевезли 287 млн т. грузов

Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе-сентябре перевезли 287 млн т грузов, или 97,5% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

 

За девять месяцев грузооборот составил 89,7 млрд тонно-километров, или 99,4% к соответствующему периоду 2020 года.

 

Пассажирооборот составил 15 286,9 млн пассажиро-километров, или 110,6% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1153,1 млн человек, или 95,7% к январю - сентябрю 2020 года.

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