Транспортная инспекция рассказала о требованиях к водителю такси и внешнему виду авто

Начальник управления контроля автомобильного транспорта Транспортной инспекции Минтранса Иван Алисейко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о требованиях, которые необходимо выполнять при перевозках пассажиров автомобилями такси.

"Правилами установлено, что автомобиль такси должен быть желтого цвета или иметь по всей длине на боковых поверхностях такую полосу. На крыше должен быть размещен опознавательный фонарь оранжевого цвета, нужен также отличительный знак обслуживания, которым является композиция из квадратов черного цвета. На передних дверях должно быть нанесено краткое наименование (фамилия и инициалы) автомобильного перевозчика, учетный номер плательщика. Кроме того, внутри салона автомобиля такси должны располагаться визитная карточка, содержащая сведения о водителе и его фотографию, а также информационная табличка, содержащая сведения об автомобильном перевозчике", - рассказал Иван Алисейко.

Также должен быть установлен кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром, если перевозка автомобилем такси выполняется за наличный расчет, за исключением выполнения автоперевозок пассажиров, заказанных с использованием электронной информационной системы с функцией оплаты в безналичном порядке. "Если указанные атрибуты отсутствуют, можно усомниться в том, что это официальный автомобильный перевозчик", - обратил внимание представитель Транспортной инспекции.

Он также отметил, что у водителя такси должно быть водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории B. "К выполнению перевозок допускаются лица не моложе 20 лет, имеющие общий стаж управления автомобилем не менее двух лет или стаж работы в качестве водителя автомобиля не менее одного года. Кроме того, водитель автомобиля-такси должен пройти обучение в соответствии с программой, утверждаемой Министерством транспорта и коммуникаций (так называемые курсы таксиста), и не реже одного раза в пять лет повышать квалификацию по единым программам повышения квалификации водителей механических транспортных средств соответствующей категории", - пояснил Иван Алисейко.

Кроме того, начальник управления отметил, что перевозка пассажиров автомобилями такси выполняется на основании публичного договора и просто так отказать в перевозке водитель не может. Статьей 31 закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" установлены основания для отказа. Среди них - отсутствие свободных мест в транспортном средстве, нарушение пассажиром общественного порядка или оскорбление внешним видом пассажира либо его поведением общественной нравственности, желание провезти в качестве багажа или ручной клади предметы или вещества, запрещенные к автоперевозке.