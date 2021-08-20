Товары за 1 копейку с 20 по 22 августа. О нашумевшей акции в GREEN

Не успели отойти от первого акционного предложения «Товар за 1 копейку» в июле, как сеть гипермаркетов GREEN снова готова радовать своих покупателей.

По отзывам посетителей магазина и по нашим наблюдениям, уверенно можем заявить, что это одна из самых популярных акций этого лета.

Первый запуск акции был успешен, что же нас ожидает сейчас? Какие товары ты сможешь приобрести за 1 копейку за каждые 30 рублей в чеке с 20 по 22 августа?

Выбор товаров, как всегда, широкий.

Самые востребованные товары, которые точно окажутся в твоей продуктовой корзине: яйца куриные «Молодецкие» С-0 –10 штук; масло подсолнечное «Маслуша» – 800 мл; чай «Greenfield» Vanilla Cranberry – 25 штук; пельмени «Бабушка Аня» Оригинальные –430 грамм; макароны «Barilla» –500 грамм; колбаса «Докторская» новая в/с –400 грамм.

Условие одно: каждые 30 рублей в чеке и 1 товар на выбор достаётся тебе за 1 копейку.

Ничто так не бодрит, как кофе, а ещё, если он за 1 копейку.

В этот уикенд за 1 копейку при покупке от 30 рублей можно выгодно приобрести: кофе молотый «Barista» MIO – 75 грамм; сливки для кофе 10% – 10 штук.

К кофе отличное дополнение: шоколад «Трюфельный» элит – 200 грамм; батончик с высоким содержанием протеина кокос 60 грамм; сухарики «Хрустики» яблочные –65 грамм.

Август радует погодой. Любители походов, сплава на байдарках и других активностей, следующая информация для вас.

Одни из участников акции: консервы мясные рубленные «Говядина Знатная» стерилизованные –325 грамм; консервы мясные «Говядина Классическая» – 325 грамм;

Рыбные консервы печень минтая по-приморски «Brig» - 230 грамм.

Цена у консерв одна- 1 копейка за каждые 30 рублей в чеке.

Смело приобретаем и отправляемся в поход. Будет чем перекусить.

А больше товаров- участников акции «Товары за 1 копейку» ищи на полках в магазинах GREEN.

Ещё раз повторимся: за каждые 30 рублей в чеке покупатель может приобрести один товар за 1 копейку, но в сумму чека не должны входить:

алкогольная и табачная продукция, сами товары-участники акции «Товары за 1 копейку». Как всегда, скидка распространяется по бонусной карте GREEN.

Будет ли ещё одна акция похожая на эту в сентябре? Неизвестно.

Рекомендуем ловить момент и отправляться в Грин в этот уикенд.

Участвуйте в акции и закупайтесь выгодно.