Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба проходит в Минске. Прямая трансляция

Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба проходит в Минске с участием Лукашенко.

Ритуал направлен на укрепление уважения к государственным символам Республики Беларусь. В основе ритуала - положения Конституции о государственных флаге и гербе - символах Беларуси как суверенного государства.

Президент Беларуси как глава государства, олицетворяющий единство народа, от имени всего белорусского народа чествует государственные символы Беларуси, воплощающие наивысшие общественно-политические ценности - независимость и суверенитет.

По плану церемонии глава государства передаст и полотнище Государственного флага, и изображение Государственного герба представителям молодежи в знак преемственности гражданских традиций и единства всех поколений белорусского народа. А молодые люди в свою очередь произнесут клятву верности Государственному флагу.

Завершит мероприятие исполнение Государственного гимна Беларуси.

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