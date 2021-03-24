Тореадоры и тореодуры, матадоры и матадураки. Взгляд со стороны: читатель размышляет о ситуации в стране

Сказки и легенды всегда притягивают внимание. Особенно детей младшего школьного возраста. Ну, и приравненных к ним несмысленышей-взрослых. И те, и другие слушают небылицы, открыв рот, и верят им. А поверив, ждут встречи в реальной жизни с описанными в сказках чудесами. С возрастом иллюзии растворяются, как миражи в пустыне. Особенно впечатлительные не могут расстаться с детскими видениями, капризничая порой до появления седин, требуют сначала зарплату как в Европе, потом, свободы как в Америке – и все сразу и сейчас. Разобраться в реальном и ирреальном положении вещей не хватает то времени, то ума. Тогда идут на улицу, которая, как известно, хорошему не научит.

И если маленьких озорников воспитывают, ставя в угол, лишая игры на планшете, перенося на лучшие времена поездку в аквапарк, то взрослых проказников пытаются образумить обращением их к нормам общежития, к совести, к закону. Не секрет, правонарушителей, преступников и откровенно глупых бузотеров нередко тоже ставят в угол, не по-детски уже штрафуя, отправляя на сутки, месяцы и годы в изолированные помещения, откуда небо видится с вафельным узором.

В последнее время некоторых взрослых шалунов захватила игра с бело-красно-белыми флажками. Уверовав в миф о значении этой атрибутики в якобы становлении независимой Беларуси более ста лет назад, они пытаются сделать их символами нынешней псевдоборьбы за светлое будущее.Совершенно не зная или умышленно игнорируя историю появления и продвижения по жизни бчб-флага, они сделали его элементом украшения всё и вся, самовыражения и самоутверждения. Используя сочетание белого и красного цветов в зонтиках, одежде, аксессуарах, плакатах, они уже настолько заигрались, что утратили чувство реальности.

Сделав бело-красно-белое полотнище некой красной тряпкой для быка и превратив свои «мирные протесты» в корриды, забывают о том, что не всегда тореро побеждает – бывает и наоборот. Поэтому носятся с бчб-атрибутикой как с писаной торбой, дразнят быка-государство тутэйшыя матадоры, пытаясь завалить исполина. Но все они, говоря по-еэсовски, новильеро – только учатся ремеслу убивать спокойствие людей, мир на земле, процветающее завтра. Хорошо обучаемые наставниками из столиц некогда шумевших Великого Княжества Литовского, Речи посполитой и Третьего рейха, давно имевших опыт разрушения государств, наши пикадоры почему-то не достигли успехов как в поверженной Украине и иже с ней. Или ждут, что дядя Сэм-ковбой придет в Беларусь и научит ловчее управляться с лассо?

А пока упражняются по общим методичкам заатлантической скотобазы, бродя по лесам и паркам, просто гуляя по проспектам и улицам, кучкуясь по дворам и подворотням в цветах то ли польского флага, то ли литовского герба. И переступают границы нормального поведения, приличий и всего святого, закрепленного в нашем обществе историей, традициями, правилами и законами. Уподобляясь древним вандалам, варварам, разрушителям и дикарям, пачкают, гадят, ломают и разрушают. Вот и в нашем прекрасном городе на Березине пачкуны уже добрались до святынь освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков – будто страдающие диареей пернатые, изгадили нашлепками памятник-танк в честь подвига 9-го танкового корпуса под командованием генерала Б.С.Бахарова на площади Победы. На мемориальной доске в память о работе в редакции главной бобруйской газеты народного писателя Беларуси М.Т. Лынькова оставили вороватые бчб-следы поборники анонимно-подпольной демократии.

А впереди ведь еще обострение весеннего периода. Ожидаемо откроет новый сезон охоты заокеанская база, давно тешащая себя грезами попробовать мясца если не белорусского зубра, то быка. И главную кухарку, готовую управлять новым государством, она усиленно стажирует в приготовлении котлет хотя бы по-киевски. Соответственно, стимулирует и подуставших в мирных протестах пикадоров, изголодавшихся по мраморному мясу – белому с красной прослойкой. Ну, прямо как у Высоцкого:

И король тотчас издал три декрета:

«Зверя надо одолеть наконец!

Кто отважится на дело на это –

Тот принцессу поведет под венец!»

Да, находящаяся пока в статусе принцессы в изгнании домохозяйка является стимулом для ищущих приключений и экстрима расклейщиков пубертатного возраста и кавалеров вида польского холостяка. Но сколько уже было абяцанак-цацанак: то с евриками прокинут, то зеленых не по тому курсу дадут… Ну, как у Высоцкого прямо:

А стрелок: «Да это что за награда?

Мне бы выкатить портвейна бадью!

А принцессу мне и даром не надо –

Чуду-юду я и так победю».

Вот только не надо! Не надо забывать, что бык может разъяриться и погнать искателей адреналина, как на том испанском празднике Сан-Фермина. Или более демократично – как в Париже. Или более понятно-демократично – как в Варшаве. Или образцово-демократично – как в Вашингтоне.

Выбирайте, несмышленые и заблудшие. А пока камеры – видеонаблюдения – работают . И снимают они не энсиерро в Памплоне, а надругательство и вандализм. Обыкновенный.

Ал.Палиндром.