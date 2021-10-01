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Фоторепортажи

Только посмотрите, как красив любимый Бобруйск в лучах осеннего солнца!

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Только посмотрите, как красив любимый Бобруйск в лучах осеннего солнца!

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