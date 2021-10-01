Только посмотрите, как красив любимый Бобруйск в лучах осеннего солнца!
64 0
Читайте
также
также
-
Только посмотрите, как красив любимый Бобруйск в лучах осеннего солнца!
-
В бобруйском театре состоялся премьерный показ спектакля, посвященного Году народного единства
-
В Доме культуры общества глухих прошел конкурс «Миссис осень-2021»
-
В Бобруйске прошли республиканские соревнования по легкой атлетике на призы газеты «Бабруйскае жыццё»
-
Бобруйчане почтили память погибшего в Минске сотрудника КГБ
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости