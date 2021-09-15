«ТикТок» марафон «С праздником родная пионерия!» к Дню народного единства и дню рождения организации запустили пионеры Могилевщины

Детская палата Могилевского областного Совета ОО «БРПО» запустила областной «ТикТок» марафон «С праздником родная пионерия!», посвященный дню рождения БРПО и Дню народного единства.

Марафон проводится по 20 сентября 2021 года. Участниками марафона могут стать октябрята, пионеры, вожатые Могилевской области.

Для участия необходимо снять поздравительный видеоролик( вертикальная ориентация) по предложенным темам: «Мы – октябрята, поздравляем вас, ребята», «Связь поколений», «Супервожатый», «В единстве наша сила». При монтаже отснятых материалов могут добавляться эффекты, музыка и т.д.

Готовые видеоролики размещаются в приложениях «ТикТок» и «ВКонтакте» с хештегами #brpo_mogilev_obl и #роднаяПионерия. Обязательной является публикация в обоих социальных сетях, а также использование двух вышеуказанных хештегов. Продолжительность видеоролика не должна превышать 1 минуты.

Каждый участник получит благодарность от председателя Могилевского областного Совета и председателя Детской Палаты Могилевского областного Совета.

по материалам Mogilevnews