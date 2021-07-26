Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района 29 июля проведет «Прямую линию»
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29 июля с 9.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Оказание услуг в форме социального обслуживания на дому. Услуга дневного присмотра. Услуга сиделки. Услуга няни, по уходу за двумя (и более) Детьми, родившимися одновременно, детьми-инвалидами».
На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением социальной помощи на дому учреждения «ГТЦСОН Ленинского района. города Бобруйска» Татьяна Силич.
Телефон прямой линии: 72-10-86.
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