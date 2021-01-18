Температура воздуха в Беларуси в минувшие сутки была на 10-18 градусов ниже нормы

В минувшие сутки температура воздуха в Беларуси была на 10-18 градусов ниже климатической нормы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие сутки в Беларуси наблюдалась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10-18 градусов ниже климатической нормы. Температура воздуха днем 17 января составила 14-21 градус ниже нуля. В ночь на 18 января в основном было 23-28 градусов мороза, местами по стране воздух охлаждался до минус 19-22 градусов. Преимущественно по юго-восточным районам страны прошел небольшой снег. По последним данным, на большей части территории наблюдается снежный покров высотой от 7 до 28 см", - сказали в Белгидромете.

По данным метеорологов, в белорусской столице в ночь на 18 января столбик термометра опускался до отметки в 25 градусов мороза. В Витебске было минус 25,1, Гродно - минус 22,4, Могилеве - минус 20,6 градуса. Очень холодно было и на юге Беларуси. Температура воздуха в Бресте и Гомеле снижалась до 21,6 и 21,5 градусов мороза соответственно.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха днем составит 14-20 градусов мороза, в отдельных районах - минус 10-13 градусов.