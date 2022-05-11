Тематическую «прямую телефонную линию» 18 мая проведет ТЦСОН Первомайского района Бобруйска

18 мая 2022 с 09:00 до 11:00 учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» проведет «прямую телефонную линию» по вопросам государственной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вопросы можно задать по телефону 72-73-77 специалисту по социальной работе Еремченко Марине Николаевна.