Тематическую «прямую телефонную линию» 18 мая проведет ТЦСОН Первомайского района Бобруйска
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18 мая 2022 с 09:00 до 11:00 учреждение социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» проведет «прямую телефонную линию» по вопросам государственной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Вопросы можно задать по телефону 72-73-77 специалисту по социальной работе Еремченко Марине Николаевна.
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