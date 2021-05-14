Телеграм-канал «Бобруйск Online» признан экстремистским

Суд Ленинского района города Могилева 21 апреля 2021 года признал телеграм-канал с названием «Бобруйск Online» экстремистским.

Теперь за опубликование или размещение (репост) информации из вышеупомянутого телеграм-канала предусмотрена административная ответственность или наказание вплоть до ареста.

Публикации или репосты, которые были сделаны ранее, до признания телеграм-канала экстремистским, трактуются как хранение экстремисткой информации (ч. 2 ст. 19.11 КоАП Республики Беларусь).