Телефон экстренной психологической помощи работает в Могилевской области

10 октября – Всемирный день психического здоровья. Психическое здоровье – это жизненно важный элемент индивидуального и коллективного благополучия. Его уязвимость наглядно продемонстрировала пандемия COVID-19.

- Проблемы с психическим здоровьем затрагивают все без исключения возрастные и социальные группы, - отмечают специалисты отдела общественного здоровья Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - Так, в настоящее время наблюдается распространение заболеваний, порожденных отчаянием, стабильно высокая распространенность депрессивных и тревожных расстройств среди молодежи. Сохраняется проблема неудовлетворенных потребностей людей с деменцией и расстройствами аутистического спектра. В числе актуальных вызовов следует отметить выгорание среди работников здравоохранения и необходимость преодолевать негативные последствия для психического здоровья, порожденные пандемией COVID-19.

- Во многих случаях страдания, которые выпадают на долю людей и их семей, усугубляются стигматизацией, дискриминацией, нарушением прав человека и социальной изоляцией, и то, как общество воспринимает людей с нарушениями психического здоровья, само по себе является частью проблемы, - отмечает главный врач Могилевской облпсихиатрической больницы Леонид Нестер.

В настоящее время нарушения психического здоровья наблюдаются более чем у 150 миллионов жителей Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а необходимую помощь при депрессии получает лишь 1 из 3 человек, которые нуждаются в ней.

Если человек остается подавленным и полным пессимизма, даже когда тяжелая жизненная ситуация разрешилась, в течении двух и более недель, то речь идет о депрессии.

- Находясь в длительном эмоциональном напряжении, у человека снижается иммунитет, что неизменно приводит к развитию у него различных соматических заболевании, а также к обострению хронических заболеваний, - продолжает собеседник. - У 50% лиц, которые часто обращаются за медицинской помощью к врачам общей практики, с жалобами соматического характера выявляется, как правило, депрессивное расстройство различной степени выраженности, которое уже требует медикаментозного лечения, и, как правило, в условиях стационара, что приводит человека еще к большим эмоциональным затратам.

Важным является для каждого человека знать и уметь еще на начальной стадии распознать симптомы этого недуга, чтобы незамедлительно обратиться за помощью к специалисту и не дать возможности прогрессировать заболеванию.

Получить кризисную помощь жители Могилевской области могут, позвонив по «Телефону доверия» (8-0222) 711-161 (телефон экстренной психологической помощи). Или обратиться в учреждение здравоохранения «Могилевская областная психиатрическая больница» (Могилев, пр-т Витебский, 70).

Спарвочно

По официальной статистике депрессивные расстройства имеются у 5% населения Земли (более 379 млн.человек), примерно 3% мужчин и 8% женщин. 12% населения в течение своей жизни переживают хотя бы один эпизод депрессии, достигающей такого уровня, когда необходимо медикаментозное лечение.

У детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет депрессивное расстройство встречается у 5%, в юношеском возрасте общая распространенность депрессии, всех разновидностей составляет от 15 до 40 % молодых людей.

В возрасте старше 40 лет депрессивное расстройство встречается у 10% населения, причем 2/3 из них женщины.

Старше 65 лет количество людей страдающих депрессией значительно увеличивается и составляет 30% населения.

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