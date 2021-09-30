Техника «Бобруйскагромаш» на выставке в Польше

24-26 сентября 2021г. ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» совместно с дилерским центром предприятия в Польше компанией «MTZ BELARUS TRAKTOR Sp. z.o.o.» приняло участие в сельскохозяйственной выставке «Agro Show 2021» в г. Беднары.

«Agro Show» – одна из крупнейших в Европе международных сельскохозяйственных выставок, которая проводится на открытой площадке. В прошлом году из-за ограничений в связи с пандемией организаторам пришлось отменить мероприятие, но в нынешнем году оно состоялась в запланированные сроки. Это обстоятельство стало дополнительным стимулом для участников, и на выставку приехали тысячи национальных и иностранных посетителей из стран Восточной и Центральной Европы.

Холдинг «Бобруйскгромаш» представил на «Agro Show» машину для внесения твёрдых органических удобрений МТУ-15-1, полуприцеп тракторный ПСТ-12, машину для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11, а также впервые европейской публике была продемонстрирована машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-6-2 с оцинкованным резервуаром.

Участие в выставке «Agro Show 2021» подтвердило, что сертифицированная в соответствии с требованиями ЕС сельскохозяйственная техника «Бобруйскагромаш» пользуется высоким спросом на рынке Польши и популярность продукции нашей компании продолжает расти.