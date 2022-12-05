Стало известно, во сколько начнется театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек
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Полюбившееся бобруйчанам театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и других сказочных персонажей пройдет в субботу, 17 декабря.
Оно традиционно начнется на улице Социалистической: стартует от театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича через улицу Максима Горького и финиширует на площади Ленина, где и состоится торжественное зажжение праздничных огней на главной елке города.
Начало в: 16.00
Также для бобруйчан в программе подготовлено много сюрпризов - следите за обновлениями в нашем Telegram-канале и на сайте.
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