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Стало известно, во сколько начнется театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек

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Стало известно, во сколько начнется театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек

Полюбившееся бобруйчанам театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и других сказочных персонажей пройдет в субботу, 17 декабря.

Оно традиционно начнется на улице Социалистической: стартует от театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича через улицу Максима Горького и финиширует на площади Ленина, где и состоится торжественное зажжение праздничных огней на главной елке города.

Начало в: 16.00

Также для бобруйчан в программе подготовлено много сюрпризов - следите за обновлениями в нашем Telegram-канале и на сайте.

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