«Тэатр купца Япішкіна» презентовали бобруйскому зрителю в рамках фестиваля национальной драматургии

Заслуженный коллектив РБ «Театр-студия киноактёра УП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» представил сатиру в одном действии на белорусском языке. Спектакль поставлен по пьесе белорусского драматурга, актера, режиссера и педагога, основоположника белорусской драматургии и комедии Евгения Мировича, сумевшего ясно и глубоко понять самобытность белорусской культуры и воплотить ее в своей драматургической и режиссерской практике. . Творчество Мировича — это посвящение искусству, стремление сделать театр актуальным и современным, гражданской школой жизни для зрителей. Что можно купить за деньги? Почти все — хоть театральный художник в провинциальном городке. Но Театр, как и Талант, купить нельзя…