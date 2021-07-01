ТЦСОН Первомайского района приглашает пенсионеров в секцию скандинавской ходьбы

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» работает секция скандинавской ходьбы.

Польза скандинавской ходьбы

Время, которое в молодости проходит не спеша, у пожилых людей летит стремительно. Жизнь похожа на марафон, при котором одни вырываются вперед, другие отстают, понимая, что пора уделить внимание своему здоровью, а значит – заняться спортом. Но где взять силы? Представители старшего поколения, сохранившие бодрость и энергию, найдут эти силы, а вот опору для них мы подскажем. Это палка, да не одна. Вы уже догадались? Скандинавская ходьба для пожилых людей – лучший вариант двигательной активности и поддержания сил.

Польза скандинавской ходьбы для пожилых людей

Почему эта ходьба завоевала такую популярность? Прежде всего, своей доступностью. Пожилые люди, активно занимающиеся бегом, шейпингом, велоспортом, могут считать себя счастливчиками. Но что делать для оздоровления остальным пенсионерам? Многие рекомендуемые упражнения если не вредны, то небезопасны для пожилого человека. Скандинавская ходьба при своей простоте и доступности обеспечивает с помощью специальных палок активную работу верхних частей тела, являясь одновременно зарядкой и тренировкой.

Эффективность обычной ходьбы значительно ниже скандинавской хотя результаты исследований показали значимость обоих видов для пожилого населения. Физические нагрузки умеренного характера благотворно сказываются на состоянии здоровья, а при скандинавской ходьбе организм насыщается большим количеством кислородом.

Скандинавская ходьба является наиболее подходящим видом физических упражнений для пожилых людей, а также ослабленных болезнью и детей. За несколько десятков лет у нее появились не только поклонники, но и критики.

К неудовольствию последних, проведенные исследования подтверждают только положительные стороны данной ходьбы.

А в Европе, где она возникла, скандинавскую ходьбу с палками используют в качестве дополнительной терапии и реабилитации пациентов. Уже разработаны различные программы оздоровительной ходьбы после эндопротезирования суставов; она также входит в комплексы снижения веса и лечебной физкультуры для пожилых в санаториях и базах отдыха.

Преимущества скандинавской ходьбы

Активизируется работа мышц верхних конечностей. Пожалуй, только шейпинг позволяет включить в процесс все тело, но для этого нужен тренер или точная инструкция. Скандинавская ходьба на сегодняшний день является упражнением, где самостоятельно можно задействовать большинство мышц (около 90%). И, что особенно ценно для пожилых людей, при такой нагрузке ощущается только приятная усталость. Прогресс в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При регулярном проведении занятий нормализуется давление вследствие снижения холестерина низкой плотности в крови. Уменьшается нагрузка на коленные суставы. Тазобедренные, коленные суставы, пяточные кости – вот слабые места пожилых людей. Именно эти участки работают с подстраховкой, зато мышцы плечевого пояса – в полную силу, что приостанавливает развитие остеопороза. Целесообразность занятий в период реабилитации. Под наблюдением и по рекомендации врачей скандинавской ходьбой занимаются для восстановления организма после травм. Поднимает настроение, держит в отличном тонусе и избавляет от депрессии. Свежий воздух, активное движение и радость общения с единомышленниками. Способствует гибкости тела, укреплению мышц и повышению выносливости. Работа рук с палками заставляет выпрямить спину, а значит, ходьба способствует улучшению осанки. Разгружается шейный отдел, снимается его напряжение. Задерживается процесс старения. Старость определяется не количеством лет, а подвижностью суставов, силой мышц, бодростью духа. Укрепляется иммунная система. Движение, свежий воздух, положительные эмоции – слагаемые сохранности нашего иммунитета, который страдает в пожилом возрасте.

Заболевания, при которых полезна скандинавская ходьба для пожилых людей

Что в первую очередь рекомендуют врачи пожилому человеку? Берем палки в руки, изучаем технику ходьбы, если:

у вас проблемы с позвоночником (сколиоз, остеохондроз);

вас мучают боли в плечевом поясе;

проблемы с легкими (например, бронхиальная астма);

вас измучила бессонница, неврозы и даже депрессия;

вам диагностировали болезнь Паркинсона, недуг пожилых;

вам никак не удается похудеть.

Если вы входите в группу риска по таким заболеваниям, как атеросклероз и остеопороз, или отмечаете у себя все признаки начинающейся артериальной гипертензии, то обратите свой взор на скандинавскую ходьбу.

ТЦСОН Первомайского района приглашает пенсионеров, проживающих на территории района, в секцию скандинавской ходьбы. Предварительная консультация по телефону 72-73-66 (отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста).