ТЦСОН Первомайского района объявляет набор в группу клуба велопрогулок «Радость движения» (для пенсионеров старше 55 лет)

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» объявляет набор в новую группу – любителей велопрогулок (для пенсионеров старше 55 лет).

В современном обществе сегодня остро стоит вопрос профилактики вирусных инфекций и формирования коллективного иммунитета нации. Поэтому сейчас особенно важно ведение здорового, активного образа жизни. По возможности отказ от общественного транспорта в весенне-летний период, и прогулки на велосипеде в том числе, – отличная альтернатива! Как приятный бонус – всегда отличное настроение и увеличение энергетического запаса организма в целом.

Приглашаем пожилых пенсионеров Первомайского района записываться в постоянную группу еженедельных велопрогулок. Планируемые информационно-просветительские мероприятия во время велопрогулок (после формирования группы): «Соблюдение правил дорожного движения. Беседа с сотрудниками ГАИ», «Правильное и обязательное техобслуживание своими силами. Беседа с вело-мастерами», «Польза езды на велосипеде. Беседа с медицинскими работниками», «Исторические места Бобруйска. Прогулка совместно с историком-экскурсоводом».

Запись в вело-группу «Радость движения» по телефону 72-73-66, 72-73-75, +375 (29) 932-04-57. Наличие своего велосипеда обязательно (можете одолжить у внуковJ)!