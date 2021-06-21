0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

ТЦСОН Ленинского района проведет прямую телефонную линию

87 0

ТЦСОН Ленинского района проведет прямую телефонную линию

24 июня с 9.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Организация трудовой реабилитации для людей с инвалидностью».

На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов  учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Синькевич Татьяна Владимировна.

Телефон прямой линии: 72-19-05.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿