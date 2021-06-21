ТЦСОН Ленинского района проведет прямую телефонную линию
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24 июня с 9.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Организация трудовой реабилитации для людей с инвалидностью».
На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Синькевич Татьяна Владимировна.
Телефон прямой линии: 72-19-05.
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