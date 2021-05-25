ТЦСОН Ленинского района проведет «прямую телефонную линию»
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27 мая с 9.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Права и гарантии для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в законодательстве Республики Беларусь».
На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Крискович Олеся Александровна.
Телефон прямой линии: 72-18-96.
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