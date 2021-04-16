ТЦСОН Ленинского района проведет «прямую телефонную линию»
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22 апреля с 09.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Стационарозамещающие формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: замещающие семьи, договора пожизненного содержания с иждивением. Услуги ассистента (для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы с умственными нарушениями).
На вопросы ответит заведующий отделением сопровождаемого проживания учреждения Бондарчук Юлия Владимировна.
Телефон прямой линии: 72-83-69.
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