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ТЦСОН Ленинского района проведет «прямую телефонную линию»

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ТЦСОН Ленинского района проведет «прямую телефонную линию»

22 апреля с 09.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Стационарозамещающие формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: замещающие семьи, договора пожизненного содержания с иждивением. Услуги ассистента (для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы с умственными нарушениями).

На вопросы ответит заведующий отделением сопровождаемого проживания учреждения Бондарчук Юлия Владимировна.

Телефон прямой линии: 72-83-69.

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