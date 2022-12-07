Танцевальные студии «Лаборатория танца» и «Dance time» привезли заслуженные награды

Танцевальные студии «Лаборатория танца» и «Dance time» под руководством Анастасии Радевич приняли участие в IV Международном фестивале-конкурсе искусств «Золотая мечта» Могилеве.

Фестиваль-конкурс собрал индивидуальных исполнителей и творческие коллективы от 4 до 18 лет из Беларуси и России. Всего участие приняло около 2000 тысяч человек. Юные таланты проявляли себя в четырех жанрах «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Театральное искусство», «Хореографическое искусство».

Талантливые участники танцевальной студий «Лаборатория танца» стали лауреатами I и III степени в номинации «Эстрадный танец» (возрастная категории 7-9 лет), а воспитанники танцевальной студии «Dance time» в номинации «Эстрадный танец» завоевали диплом лауреата III степени.

Поздравляем с заслуженными наградами.