Город на Березине связывают давние дружба и сотрудничество со многими городами-­побратимами по различным политическим и экономическим вопросам. А с недавних пор завязалась еще и духовно-нравственная дружба с российским городом Сызранью благодаря организаторским способностям заведующего отделом обслуживания и информации ЦГБ им. М. Горького Валентины Никитиной и председателя литературного объединения «Полоцкая ветвь» Надежды Акушко. При их содействии состоялось онлайн-участие бобруйских поэтов в фестивале «Сызранская излучина». Проходила онлайн-встреча в рамках чтения стихов собственного сочинения как поэтов Сызрани, так и Бобруйска, сопровож­даясь живым общением и музыкальными номерами. Этот телемост стал отправной точкой для дальнейшего развития сотрудничества между творческими людьми – поэтами из двух городов Беларуси и России. И сегодня на литературной странице представлены наши друзья – талантливые и самобытные поэты красивейшей Сызрани.

Олег Корниенко



Родился в 1954 году в селе Котовское на Киевщине, окончил Харьковское ВАТКУ и Курганское ВВПАУ. Более 27 лет отдал Сызранскому высшему военному авиационному училищу летчиков. Воевал в Афганистане, награжден 15 медалями, в том числе «За боевые заслуги». Лауреат нескольких литературных премий, дипломант многих международных литературных конкурсов, председатель Сызранской МТО «Содружество детских писателей», автор шести книг, лауреат Международной литературной премии им. Э. Хемингуэя (Канада).

Время лечит

Время лечит...

Время лечит?

Почему же мне не легче?

Почему реки течение

Вечно в сторону твою?

Я чужой в твоей квартире,

Двери хоть открой пошире,

Нет мне места в целом мире,

А тем более – в раю.

Я, уверен, стану лучше,

Мне ожить поможет случай,

Нынче я не твой попутчик –

С Богом, вольная река!

Чтоб промыть на сердце рану,

Лучше водочка – не ванна,

Пусть течет вода из крана,

Я люблю из родника.

За соломинку цепляюсь

И себе же удивляюсь:

Нелогично – я и леность,

За собой мосты не жгу.

И живу мечтой о встрече,

Все шепчу: «Еще не вечер!»

Время лечит...

Время лечит?

Время есть,

Я подожду...

Олег Портнягин

Помню

Одних война убила наповал,

Других годами убивала болью,

Тому, кто под бомбежку не попал,

Могло не повезти на минном поле.

Я помню покалеченных войной,

Хромых, безногих – в самых разных видах,

Они сегодня вновь передо мной

На костылях, в колясках инвалидных.

Стучат неторопливо костыли,

На солнышке блестят колясок спицы,

Фронтовики проехали, прошли

По детству моему, чтоб не забыться.

И пусть калек не звали на парад,

Любой из них достоин пьедестала:

Не будь их, ног лишившихся солдат,

Страна бы на ногах не устояла...

Галина Цыпленкова



Родилась в Сызрани, окончила Сызранское медучилище, автор тринадцати книг для детей и взрослых. Удостоена Почетного диплома III Международного конкурса произведений для детей и юношества, лауреат городской литературной премии «Признание» (2006). Печаталась в журналах «Мурзилка», «Костер» и других. Член Союза писателей России.

Про черепашку,

первоклашку и

растеряшку

Черепашка в сотый раз

Поступает в первый класс,

Потому что Черепашка –

Первоклашка-растеряшка.

То тетрадку позабыла –

Тридцать лет за ней ходила,

За пеналом – двадцать пять,

За чернильницею – пять.

Побежала за альбомом –

Заблудилась рядом с домом,

Двадцать лет ее искали,

Двадцать лет ее кричали:

– Черепашка, ау-у-у!

Черепашка – ни гу-гу!

И от папы, и от мамы

Всем букашкам и зверям

Полетели телеграммы

По берлогам и домам.

Прочитали вслух букашки:

«Заблудилась Черепашка!

Помогите, разыщите

И ответ быстрей пришлите!»

А пока ответа ждали,

Разыскали всю в слезах

У дороги в лопухах.

Целый год ее поили,

Ананасами кормили,

Одевали, обували,

В ранец книжки собирали.

И альбомы, и тетрадки –

Все сложили, все в порядке,

Черепахи – мама с папой –

Сделали открытие:

Первый раз в первый класс –

Важное событие.

Провожали в сотый раз

Черепашку в первый класс.

Галина Елисеева



Родилась и живет в Сызрани. Окончила библиотечный факультет Куйбышевского государственного института культуры. Является бронзовым призером конкурса детских стихов «Десятая планета», дипломантом Международной национальной премии «Золотое перо Руси-2009» и Международного творческого конкурса «Рождественская звезда» (2011). Лауреат Межрегионального поэтического конкурса, посвященного 190-летию со дня рождения Н.А. Некрасова. Член Союза писателей России, автор четырех книг стихов.

Свято-Троицкий источник

Дорога убегает от шоссе,

Свернули вправо, устремились в гору,

И вот предстал во всей своей красе

Святой источник – страждущих опора.

Как холодна глубинная вода!

Но греет нас… Сперва перекреститься

И сразу же в купель шагнуть – туда,

Где ждет меня в объятия водица.

Она веками под землей текла

Зимой и летом, и в жару, и в холод,

Кто знает, скольким людям помогла.

Стремятся к ней кто болен, стар и молод.

Святой источник – он не для утех,

Целебны эти жгучие объятия,

«Спаси и сохрани!» – взлетают вверх

Слова, начертанные на распятии...

Вячеслав Харитонов



Родился в Сызрани в 1942 году. Окончил Сызранский трикотажный техникум и литфак Свердловского пединститута. Служил ракетчиком в МО ПВО, где впервые опубликовал стихи в окружной газете. Работал на ИТРовских должностях в легкой, пищевой и химической промышленностях, в тяжелом машиностроении в Сызрани и Семипалатинске, а также журналистом в городской, районной и заводской печати. Публиковался в газетах и журналах Москвы и Подмосковья, Поволжья, Урала и Сибири, в коллективных сборниках. Издал семь поэтических книжек. Дважды лауреат городской премии «Признание», областной литературной премии имени Виктора Багрова и Всероссийской литературной премии «Мастер». Проживает в Сызрани, где на протяжении многих лет руководит городским литобъединением. Член союзов писателей и журналистов России.

Моя маленькая Русь

Ах, малая, раздольная, лесная

И полевая сторона моя!

Вписалась ты так сказочно, я знаю,

В срединные российские края.

Тебе объятия открыла Волга

И шлют привет седые Жигули,

Я затерялся б, как в стогу иголка,

От солнечных красот твоих вдали.

Здесь все вокруг и радует, и ранит,

И у меня здесь самый прочный тыл,

И в чуждые края меня не тянет,

Хотя по свету вдоволь побродил.

И не желаю больше ничего я,

Мне отчий край – как маленькая Русь,

Здесь родиной дышу, как все живое,

И, кажется, вовек не надышусь...

Александр Мишенков



Родился 22 августа 1949 года в Сызрани, до армии работал токарем на заводах «Сызраньсельмаш», «Тяжмаш». 28 календарных лет прослужил в военном оркестре СВВАУЛ в качестве заместителя военного дирижера. Поэт, композитор, аранжировщик. Кандидат в члены Союза писателей России, заместитель председателя правления писательской организации литературного города Сызрани, дважды лауреат городской премии «Признание». Награжден нагрудным знаком «За заслуги перед городом» 2-й степени (Сызрань) и медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи» (Москва). Автор четырех по­этических сборников: «Откровения утра моего», «Иначе жить я не могу», «Когда зажигаются звезды», «Навстречу ветру и судьбе», сборника стихов для самых маленьких «Любознательный галчонок» и книги рассказов для детей школьного возраста «Новенькая».

Музыка дождя

Неповторима музыка дождя!

Певучие серебряные струны,

Веселым ливнем по земле пройдя,

В моей душе звучат сонатой лунной.

Им вторит мелодичная капель,

Хрустальным пиццикато с крыш слетая,

И ветра пасторальная свирель

За горизонтом тихим эхом тает.

Но вот ударит гром финальных нот –

И дождь степенно завершает пляску,

А семицветной радуги аккорд

Венчает живописно эту сказку...