Тактико-специальные учения прошли на ОАО «Белшина»

На ОАО «Белшина» прошли тактико-специальные учения. Мероприятие состоялось в рамках изучения состояния готовности к выполнению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны отраслевой подсистемы.

По легенде учения, на шестом этаже административного корпуса предприятия произошел пожар, есть пострадавшие. Работники подразделений Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, а также гражданские формирования гражданской обороны ОАО «Белшина» (санитарные дружины звенья по обслуживанию защитного сооружения) показали слаженную оперативную работу. В результате учений отработаны навыки ликвидации ЧС на предприятии, действия гражданских формирований, произведена эвакуация всего персонала корпуса, оказана первая помощь пострадавшим. Работники «Белшины» очередной раз убедились, что находятся под надежной защитой, а также в необходимости соблюдать правила безопасности как дома, так и во время рабочего процесса.