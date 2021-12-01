Тайна внучки Пушкина и церкви в бобруйской Телуше

Агрогородок Телуша в Бобруйском районе - место с большой историей. Его самая известная страница связана с Натальей Воронцовой-Вельяминовой, внучкой русского поэта Александра Пушкина.

Именно в этих местах образованная и добрая женщина провела всю жизнь и сделала вместе со своим супругом графом много хорошего. Свято-Никольская церковь в Телуше, которой больше ста лет, построена на их средства. Но есть и тайны, оставшиеся после Воронцовых-Вельяминовых. И одна из них связана со старыми иконами, которые сохранились в телушской церкви. Про деревенское предание рассказал настоятель храма иерей Сергий Иванов.

ТРК "Могилёв"