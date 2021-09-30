Свыше 8000 рублей перевел бобруйчанин мошенникам

- Звонивший сообщил мужчине, что на его имя пытаются оформить кредит, и предложил поучаствовать в «спецоперации» по установлению мошенников среди сотрудников банка. Все, что требовалось от местного жителя – взять кредиты и перечислить деньги на предоставленный счет, что в последующем позволит разоблачить мошенников. После непродолжительных уговоров потерпевший согласился помочь выявить нечистых на руку банковских работников, - отметила Татьяна Старосотникова.

Мужчина оформил кредиты на общую сумму свыше 8000 рублей и перевел деньги на предоставленный лжесотрудником банковский счет. Злоумышленник перестал выходить на связь, а бобруйчанин обратился в правоохранительные органы.

- Следователем допрошен потерпевший, изъят и осмотрен его мобильный телефон, на котором сохранились следы совершенного преступления, запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам мужчины, - уточнила Татьяна Старосотникова. - Планируется направление международных просьб об оказании правовой помощи, с целью установления лица, которое совершило данные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».