Свежий номер газеты “Бабруйскае жыццё” выйдет 3 июня!
203 0
0
Уважаемые читатели газеты «Бабруйскае жыццё»!
По независящим от редакции причинам свежий номер вы получите в четверг, 3 июня. Приносим свои извинения!
0
Читайте
также
также
-
Свежий номер газеты “Бабруйскае жыццё” выйдет 3 июня!
-
Без осадков и до +23°С. Погода на 2 июня
-
Образовательный сериал «Цяпло ў хату за меншую аплату». Серия 2: «Капремонт или тепловая модернизация»
-
В Бобруйске прошел семинар «Детская без насилия», приуроченный к Международному дню защиты детей (обновлено)
-
Образовательный сериал «Цяпло ў хату за меншую аплату». Серия 1: «Откуда утекает тепло»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости