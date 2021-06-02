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Свежий номер газеты “Бабруйскае жыццё” выйдет 3 июня!

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Свежий номер газеты “Бабруйскае жыццё” выйдет 3 июня!

Уважаемые читатели газеты «Бабруйскае жыццё»!

По независящим от редакции причинам свежий номер вы получите в четверг, 3 июня. Приносим свои извинения!

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