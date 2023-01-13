«Свет Рождества» от педагогов и юных музыкантов Бобруйска

Душевный красивый концерт «Свет Рождества» подарили педагоги и учащиеся бобруйской детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого. Вечером 12 января зрителей пригласили в театр им. Дунина-Марцинкевича. Живая чудесная музыка оркестра и инструментальных ансамблей, звонкие чистые голоса вокальных групп, солистов и хоровых коллективов, театрализованное представление и огромное количество участников сделало концерт по-настоящему грандиозным зрелищем.

В программе представили зимние, праздничные новогодние, лирические рождественские, веселые колядные песни и мелодии. Ведущие – Зимушка, Домовенок и Бабуля-Ягуля – рассказали об истории и традициях Нового года (тут на сцене появился сам Петр I, по чьему указу стали праздновать начало года 1 января) и Рождества, а ангелочки поведали о ночи, когда родился Иисус Христос, и зажглась Вифлеемская звезда. Со скоморохами в гости Коляда пришла с народными гуляньями да колядованием. В завершение концерта пожаловали и Дед Мороз со Снегурочкой: «Пусть будет щедрым Старый Новый год, пусть он на счастье не скупится! Отмечайте праздник вместе вы в кругу друзей, будут музыка и пляски, песни до утра. Счастья, новостей хороших, радости, добра!»

Учителя с ребятами около двух месяцев репетировали, подбирали зимний репертуар, готовились удивлять зрителей. И праздничный концерт завораживал серебристыми звуками, приносил радость и наполнял сказкой сердца людей, когда оживают самые заветные мечты. Каждое выступление участников стало «жемчужинкой» в ожерелье музыкальных подарков от детской школы искусств №1.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.