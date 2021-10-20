“Свет рампы”: в Могилеве стартовал прием заявок на конкурс любительских театров

В Могилеве стартовал прием заявок на конкурс любительских театральных коллективов "Свет рампы". В этом году мероприятие впервые пройдет в дистанционном формате, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Могилевском городском центре культуры и досуга.

"Конкурс стал одним из ярких событий в культурной жизни нашего города, - рассказали в Центре культуры и досуга. - Он способствует формированию эстетического вкуса посредством театрального искусства, а также выявлению новых творческих коллективов и одаренных исполнителей".

В этом году для участия в фестивале необходимо до 15 ноября подать заявку на электронный адрес организаторов svet_rampi@mail.ru и приложить к ней видеоматериал спектакля. Монтаж и наложение звуковых эффектов в видеозаписи не допускается. Объявление результатов и награждение победителей конкурса состоится не позднее 15 декабря 2021 года.

По традиции победителям достанется сувенир-эмблема форума - лампа с порхающим мотыльком. Его автор - режиссер народного белорусского театра "Валентин" Олег Загоровский.

Фестиваль учрежден в 2000 году и проводится раз в два года по инициативе управления культуры Могилевского горисполкома. Его организатором выступает городской Центр культуры и досуга. С каждым годом география творческих коллективов, принимающих участие в мероприятии, расширяется. На могилевской сцене уже выступали представители Беларуси, России, Украины и Литвы. За время проведения фестиваль открыл зрителю десятки талантливых режиссеров и актеров, которые традиционно демонстрируют творческий потенциал в таких номинациях, как "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль".