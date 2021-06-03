Сведения о своих транспортных средствах для уплаты транспортного налога граждане могут узнать в «Личном кабинете плательщика»

«Личный кабинет плательщика» – это специальный электронный сервис Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Граждане могут воспользоваться возможностями «Личного кабинета плательщика» на сайте http://www.nalog.gov.by, а также при помощи мобильного приложения, скачать которое можно с использованием ссылки на главной странице этого же сайта.

Пользователь «Личного кабинета плательщика» имеет возможность:

- проверить какое имущество числится за плательщиком в базах данных налоговых органов;

- получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

- получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц, подоходного налога с физических лиц;

- оплачивать налоговые платежи посредством Интернет-банкинга;

- заполнять декларации и направлять их в налоговую инспекцию в электронном виде;

- записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного визита.

Наряду с уже существующими возможностями с 2021 года гражданам стал доступен новый электронный сервис - «Сведения о транспортных средствах». В нем содержится информация о марке/модели, типе, годе выпуска, регистрационном знаке, дате постановки на учет в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее - ГАИ МВД), дате снятия с учета в ГАИ МВД транспортных средств, зарегистрированных за гражданином. При этом сведения отражены в отношении транспортных средств, выпущенных начиная с 1992 года и зарегистрированных за физическим лицом в ГАИ МВД по состоянию на 01.01.2021.

В случае если плательщик – физическое лицо обнаружил в своем «Личном кабинете» несоответствие (отсутствие) сведений о транспортных средствах, то для уточнения информации ему необходимо обращаться в регистрационное подразделение ГАИ МВД.

Войти в «Личный кабинет плательщика» можно с помощью индивидуального логина и пароля, которые присваивают налоговые органы.

Важно! Если физическое лицо уже получало доступ к «Личному кабинету плательщика», но на данный момент логин и пароль для входа в него утеряны или забыты, можно обратиться в любую ближайшую налоговую инспекцию, независимо от места проживания или регистрации в качестве плательщика, с паспортом для получения новых логина и пароля.

Выдача логина и пароля осуществляется бесплатно в день обращения. Получив логин и пароль для входа нужно обязательно зайти в «Личный кабинет плательщика» и сменить пароль на тот, который более удобен.

Важно! При наличии у физического лица «Личного кабинета плательщика» извещения на уплату налоговых платежей направляются только в «Личный кабинет плательщика» либо в «Личный кабинет плательщика» и на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Для получения извещений на уплату налоговых платежей по почте необходимо зайти в «Личный кабинет плательщика» и во вкладке «Персональные данные» отказаться от рассылки в «Личный кабинет плательщика» и на адрес электронной почты.

Телефоны для справок: 59 76 22, 59 76 24, 59 73 19.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску