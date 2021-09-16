Существенно похолодает в первой половине следующей недели в Могилевской области

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, с понедельника в Могилевской области установится холодная погода. Ожидаются кратковременные дожди.

20 сентября (понедельник): на большей части территории небольшие кратковременные дожди.

Ночью +2_+7°С.

Днем +6_+11°С.

21-22 сентября (вторник-среда): местами кратковременные дожди.

Ночью +1_+6°С, местами заморозки до -2°С.

Днем +6_+11°С.

В пятницу, 17 сентября, погодные условия будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с запада Европы. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Вероятность осадков в Могилеве 80-90 %, возможна гроза. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области +4_+9°С, в Могилеве +7_+9°С

Днем +9_+14°С и +9_+11°С соответственно.