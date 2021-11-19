Судебные эксперты помогли установить личность красноармейца

В Могилеве судебные эксперты помогли установить личность погибшего красноармейца, чьи документы и останки обнаружены поисковиками во время экспедиции «Сожский рубеж-21» в сентябре текущего года.

Поисковая экспедиция стала очень удачной: по результатам полевых поисковых работ в Славгородском, Чаусском, Чериковском и Шкловском районах члены Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру» и 52-го специального батальона Министерства обороны подняли останки 41 бойца и командира Красной армии, обнаружили при погибших 13 личных медальонов, номерную медаль и фрагменты документов. Но, как говорит руководитель «Виккру», писатель Николай Борисенко, мало поднять и перезахоронить с почестями останки, самое важное – установить личности погибших защитников Отечества.

По результатам «Сожского рубежа-21» имена 6 погибших в 1941-м прочитаны – это ПОПОВ Федор Никитович, СВЕТЛИЧНЫЙ Борис Герасимович, СУДАКОВ Иван Сергеевич, БОРИСОВ Алексей Кузьмич, УТКИН Михаил Егорович. Кроме того, при одном из бойцов на поле боя 1944 года у д. Сутоки Чаусского района обнаружена медаль «За боевые заслуги», по которой поисковики установили имя старшего сержанта 409-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии ЛАЗАРЕВА Ильи Андреевича. Его родственники найдены в Оренбургской области.

Когда пролежавшие в земле 80 лет документы сохраняются в хорошем состоянии – это удача. В «тяжелом» случае для прочтения записей в найденных бумагах требуется помощь специалистов. Так вышло и в этот раз. Часть обнаруженных объектов – удостоверение Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР, приписное удостоверение и другие документы, а также фрагмент газеты – направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области на исследование в целях установления личных данных павших защитников Родины.

«Работа осложнялась тем, что объекты после длительного нахождения в грунте поступили на исследование плотно сжатыми между собой, часть из них подверглась гниению и разрушению, на поверхности имелись наслоения грунта, – говорит главный эксперт управления криминалистических экспертиз и учетов УГКСЭ по Могилевской области Евгений Лазакович. – Первоначальной задачей эксперта являлось разделение объектов и удаление загрязнений. Для этого они на 48 часов помещались в раствор глицерина в дистиллированной воде, что придало бумаге эластичность и позволило не допустить ее разрушение при послойном разделении спрессованных листов документов. После сушки с целью установления личных данных красноармейцев применялось микроскопическое исследование документов и исследование в ультрафиолетовых и инфракрасных областях спектра, а для улучшения визуального восприятия слабовидимых штрихов и символов осуществлялась обработка изображений в графическом редакторе, все это сопровождалось поэтапным отделением частиц грунта, оставшихся в местах расположения рукописных текстов».

В результате длительной и кропотливой работы судебного эксперта в приписном удостоверении удалось частично восстановить следующие записи: в строке «фамилия, имя, отчество» читались буквы «Коновалов ..рий Ананьеви…». В строке «уроженец» значилось «Сталинградск… Фрунзенский р… Тр…ск…ий».

Проверив предоставленную экспертами УГКСЭ по Могилевской области информацию по соответствующим банкам данных, минский и могилевский поисковики Александр Дударенок и Павел Кончиков нашли совпадения и таким образом установили личность погибшего красноармейца, которому принадлежало данное удостоверение. Это КОНОВАЛОВ Гурий Ананиевич, 1920 года рождения, уроженец Сталинградской области, Фрунзенского района, Трясиновского сельсовета, хутора Переполи. Считался без вести пропавшим. Так, при содействии судебных экспертов поисковики установили место гибели красноармейца Гурия Коновалова – это район деревни Свенск Славгородского района, где шли оборонительные бои во второй половине июля 1941 года. Рядовой Гурий Ананиевич воевал в составе 219-й механизированной стрелковой дивизии 25-го механизированного корпуса.

По информации поисковиков, семья Коноваловых, проживавшая на хуторе Перепольский в Сталинградской области, отправила на фронт главу семьи и четверых сыновей: Терентия, Степана, Гурия и Ивана. С войны вернулись только Степан и Иван. Терентий и Гурий считались без вести пропавшими. Поисковики нашли племянницу Гурия Ананиевича. Планируется передать останки бойца для перезахоронения в его родной земле.

К слову, это уже не первый случай, когда судебные эксперты УГКСЭ по Могилевской области помогают восстанавливать записи в документах военных лет, обнаруженных при раскопках, и устанавливать личности погибших защитников Отечества.

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