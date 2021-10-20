Судебные эксперты помогли раскрыть кражи из дачных домов

В сентябре в Кировский РОВД обратился бобруйчанин с заявлением о том, что из его дачного дома похищен бензотриммер. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с привлечением специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что в помещениях нарушен порядок, а следовая картина указывала, что злоумышленник проник в дом через окно. В ходе проведения осмотра специалист ГКСЭ на флаконе из-под одеколона, стоявшем в серванте, выявил и изъял след пальца руки. При проверке по базе «АДИС» управления ГКСЭ по Могилевской области экспертами установлено, что след оставлен 35-летним жителем соседней деревни Кировского района. Данная информация помогла сотрудникам милиции установить местонахождение и задержать мужчину. К слову, похищенный бензотриммер изъят у задержанного. Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Поиск изделий из металла преследовал еще один вор, который «похозяйничал» в двух деревенских домах в Горецком районе. По словам потерпевших, неизвестный безжалостно вырывал печные чугунные дверцы, а также унес газовый баллон, алюминиевые бидоны, варочную панель и прочее приглянувшееся ему имущество.

По данным фактам Горецким районным отделом Следственного комитета также возбуждены уголовные дела. В ходе проведения осмотра мест происшествий в одном из домов специалистом Государственного комитета судебных экспертиз на полу возле печи обнаружен и изъят след обуви.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 50-летнего мужчину и изъяли у него резиновые сапоги, которые вместе со следом обуви направлены в Горецкий межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной трасологической экспертизы.

По результатам исследования судебным экспертом установлено, что изъятый на месте происшествия след обуви совпадает по общим признакам с подошвой сапога задержанного. Следствием установлено, что данный мужчина также причастен к краже имущества из второго дома.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области