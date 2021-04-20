Стирать или купаться?

Данный видеоролик направлен на привлечение внимания к проблеме зарастания поверхностных водных объектов и не пригодности их дальнейшего применения в рекреационных целях, а также необходимости использования обществом синтетических моющих средств без фосфатов для предотвращения развития данного фактора.

Уже несколько десятилетий в ряде стран мира запрещено производство и использование фосфатных СМС - синтетических моющих средств, в том числе стиральных порошков, в состав которых входят фосфаты.

Дело в том, что после стирки СМС вместе с грязной водой попадают либо прямо в природные водоемы, либо в очистные сооружения. Однако даже самые современные очистные сооружения не могут эффективно улавливать фосфаты. В результате в водоемах, особенно непроточных, идет их накопление. А ведь эти вещества «любимое блюдо» в пищевом рационе сине-зеленых водорослей (цианобактерий).

Ученые опытным путем давно доказали, что запускают «цветение» воды не столько фосфатные удобрения, попадающие в нее из соседних с населенными пунктами сельхозугодий, сколько фосфаты из СМС. Так, если принять за 100% все источники фосфора, попавшего в водоемы, то на долю фосфатных удобрений приходится 5%, а на долю фосфатов из СМС - 95 %.

При отмирании клеток сине-зеленных водорослей вода приобретает неприятный запах, но главное, что при этом в воду попадают очень опасные токсины сине-зеленых водорослей, которые вызывают заболевания и гибель животных и людей. Эти токсины очень устойчивы в окружающей среде, не разрушаются при высокой температуре, при обработке воды хлором и при ее сильном подкислении.

Практические меры по предупреждению загрязнения водных объектов фосфатами моющих средств начали осуществляться в 60-х годах прошлого столетия, когда около 20 стран мира ввели ограничения на их применение. Наряду с законодательным ограничением и запретом применения фосфатных СМС практиковалось также, создание новых безопасных моющих средств и гарантии финансовой поддержки разработок со стороны госорганов.

Ролик подготовлен при поддержке проекта международной технической помощи «Водная инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства».