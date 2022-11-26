Стихи бобруйских поэтов

Воинам-ракетчикам Бобруйского

гарнизона

Анатолий Шедько

Как нет главней для жизни хлеба,

Так вам главней задачи нет –

Стоять в стране на страже неба

Уже восьмой десяток лет.

Труд повседневный аж до пота –

Учиться сбить наверняка

Ракеты грозные в полете,

Что нам пошлют издалека.

Итог же главной той науки

(Ведь не желали сесть на мель)

Вы показали в Ашулуке,

Когда свою сбивали цель.

В учебе вы поднаторели,

Ну, что сказать вам? Молодцы!

И мы гордимся, что у «Дрели»

Такие выросли спецы.

Что ж, так держать и надалече,

Пусть знаний ширится поток,

Пусть за звездой звезда на плечи

В свой уставной ложится срок!

Пусть будет все у вас в порядке –

На службе, дома и в сердцах,

Для сил, здоровья – физзарядка

И строевой – к осанке – шаг!

Душа поет, как на параде,

И голос зычный, как в строю,

И грудь готовая к награде,

Коль вы в учении, как в бою.

Мы верим – будет пахнуть хлебом,

Не ощутим мы бед войны,

Пока стоят на страже неба

Бойцы – ракетчики страны.

Калина красная

Вера Бенедиктова

В саду цветение хризантем,

А под окном огонь рябины,

За самоваром много тем –

Справляет осень именины.

Курлычут в небе журавли,

Вдали их песня затихает,

Они на крыльях унесли

Любовь, что нас объединяет.

Живу, азам порой учусь,

И день за днем проходят годы,

С горы качусь, вам улыбнусь,

Цветные годы-скороходы.

Все лучшее во мне, со мной,

Неразделимое, как воды:

Река с полночною луной

И заревые небосводы.

В дороге солнце и дожди

И взору милая картина,

Мотор стучит, поет в груди:

«Калина, красная калина!»

Дочери...

Екатерина Соболева

Ты скучаешь, и я скучаю,

И не встретимся мы никак,

А по краю судьбы, по краю

То ли свет идет, то ли мрак.

Ни конца, ни начала тоже

Разглядеть не хватает сил,

Боль разлуки скользит по коже...

Кто ее до меня носил?

Кто ее передал в наследство

И посылкой прислал в мой век?

Как непрошеное соседство,

Как больной на стволе побег…

Телефонное метит царство

Часто выстрелом «в молоко»,

Пусть и слабое, но лекарство,

Дочка, как же ты далеко...

Памяти

Юрия Шатунова

Александра Лесковец

Все идет по сломанному кругу –

Нужных слов на сердце не нашлось,

И прощание с синеглазым другом

С вечера опять не задалось.

Утром начинаю все сначала,

А сейчас важнее тишина,

Летний вечер выглядит устало,

Но ему сегодня не до сна.

Пусть луна сияет величаво –

Боль моя не мне принадлежит,

Я прощаться не имею права,

Да и друг прощаться не спешит.

Сохранит секреты город спящий,

Не нарушит словом тишины,

Светлой дружбе, самой настоящей,

Никакие беды не страшны.

Все идет по сломанному кругу –

Все пустое, глупые мечты,

Только мне останутся от друга

Светлые весенние хиты…

Восень

Лілія Касцян

Маладзіцай на кірмаш прыбралася восень:

З залатых лясоў сукенка, хустка –

неба просінь,

Раскідала па балотах завушніцы-журавіны,

Ды гараць на яе шыі цуда-пацеркі рабіны.

Распусціла над зямлёй водар яблык спелых,

Апранула восень світу ўсю з туманаў белых,

Яна дбайна працавала ў лесе, у полі, у садзе,

Сабярэ яна тавары, у вазок свой сядзе.

Развітаецца й паедзе ў крышталёвы ранак,

Маразок ужо бярэцца, халадней світанак,

Над зямлёй закружыць снег, ранак пабялее –

Так зіма ідзе да нас і вядзе завеі.

Снова осень

Валерьян Чернецов

Ветер шарит по ребристым крышам,

Лист летит осенний невпопад,

Стук сердец друг друга вместе слышим –

Это наши души говорят.

В эту осень, жизнь листая снова,

Вновь хочу блистать вдвоем с тобой,

Я у Бога, попросивши слова,

Вновь прошу: «Поговори со мной!»

Как жить?

Людмила Любимцева

Как надо жить – гореть иль тлеть?

Ответ, конечно, очевиден,

Но как заставить сердце петь,

Когда рассвет совсем не виден?

А нужно просто переждать,

Ведь ночь души отнюдь не вечна,

Свои сомнения побеждать

И верить в то, что зло конечно.

Осенний ветер

Наталья Нетлевская

А он, осмелев на объятия,

Шалеет у всех на виду:

Промокшие пестрые платья

Снимает с деревьев в саду.

Его у порога услышу –

Пытается дверь отворить,

То вдруг заберется на крышу

Осенние вальсы кружить.

По улицам лихо промчится,

Верша свой победный полет,

То, тяжко вздохнув, затаится,

К земле, обессилев, прильнет...

Мороза

и в помине нет

Вера Дудко

Мороза и в помине нет,

Хоть ноября вторая половина

Взяла у осени билет

На именины дочери и сына.

Как будто только что октябрь

Вдруг заступил с утра на смену,

Предупредил бы нас хотя б,

Что трудно вырваться из плена

Дождя и нудной темноты,

Такой бессмысленной погоды,

Когда весь день с дождем на ты

Общаться стал почти все годы.

И только прошлая зима

Пугала всех большим морозом,

Но удивительно весьма –

Привыкли вдруг к ее угрозам.

Что ожидает нас сейчас,

Предугадать довольно трудно,

Погода может и за час

Сменить свой почерк безрассудно.

Беларуская мова

Надежда Акушко

Над прасторам палёў пад шаптанне дубровы

Меладычна гучыць беларуская мова,

Чутна ў гуках яе журчанне крыніцы,

Птушак спеў, што гурбою ляцяць да вадзіцы.

Размаўлялі на ёй мае бацька і маці,

Калыханку спявала матуля дзіцяці –

Пра катка, што змарозіў на мосціку лапкі,

Каб сагрэцца з марозу, палез на палаткі.

І калі сёння чую такую гаворку,

То ў вачах загараюцца радасці зоркі,

Асабліва калі маладыя ў прызнанне

Кажуць цёпла адзін аднаму пра каханне.

Колькі ласкі змяшчае тут кожнае слова –

Вывучайце і ведайце родную мову!

Музыка дождя

Раиса Багук

Послушай музыку дождя –

Он третий день выводит гаммы

И, наши души бередя,

Вообразил, что самый главный.

Струится хрусталем с небес

И по стеклу потоком льется,

Всевышний запустил процесс –

Пора дождей... Закрыл нам солнце…

В природе бледные тона,

Немного серость досаждает,

Но будет новая волна –

И снова солнце заиграет.

Позднее счастье

Юлия Агранович

Осенние дожди наводят грусть

И метят наши души грустной меткой,

А солнышко бывает очень редко –

Мы знаем нашу осень наизусть.

И принимая правила игры,

Молчим порой тоскливо и тревожно,

Прошу тебя жить тихо, осторожно –

Идем с тобой не в гору, а с горы.

Как жаль, мы поздно встретились…

Как жаль…

Но я люблю и благодарна Богу!

Он осветил нам позднюю дорогу

И утолил осеннюю печаль.

Смеемся, плачем… Важен каждый взгляд,

И каждое мгновение простое,

И дождь, и снег, и солнце золотое,

Еще один рассвет, один закат.

Пусть будет все – и лето, и весна,

И робкая задумчивая осень,

Сравню твои глаза и неба просинь

И выпью счастье позднее до дна…

Осенний эпизод

Татьяна Потапович

Всю ночь лил дождь… Настойчиво и зло

Стучали капли по стеклу, по крыше,

Притихший дом окутывал теплом,

Ленивец-кот урчал в ногах чуть слышно.

Казалась бесконечной темнота,

Ворчливым – ливень, песня ветра – нудной,

Забывшись, стала с грустью вспоминать

Осенний танец в тишине безлюдной.

Прощаясь, в парке яркая листва,

Познав свободу, вдохновенно кружит,

Исход печален – землю укрывать,

Беззвучно тлеть, теряя легкость кружев…

Внезапно стих поток из горьких слез,

Стынь ворвалась на смену ранним утром,

Природы нрав коварен – и всерьез

Покрыла все бездушным перламутром.

Застыла влага, веточки дрожат –

Истерзаны деревья прошлой ночью,

Сменила осень красочный наряд:

Батист нежнейший превратился в клочья...