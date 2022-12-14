Стихи бобруйских поэтов

Зима-волшебница

Любовь Хихич

С уверенной поступью хозяйки

Проверить, чем богаты закрома,

В шикарной белоснежной разлетайке

Пожаловала наконец зима.

Пришла, рассыпалась клоками

И, совершив таинственный обряд,

Пройдя между дворами и садами,

Их нарядила, словно на парад.

Красавица в жемчужном ожерелье,

А стоит только ей махнуть рукой –

Как будто с неба разбросали перья

Или летит мохнатый белый рой.

Доверчиво садится нам на плечи,

Плетет замысловатый воротник,

И он горит, как праздничные свечи, –

Запас сюрпризов у зимы велик!

Вдруг заблестела и застыла речка,

И, если нет метели и пурги,

Коньки детишки ладят на крылечке,

Чтоб нарезать на зеркале круги.

Грустили лыжи, стоя в уголочке:

Наскучила мышиная возня,

Но выпал снег и заровнял все кочки,

Они взбодрились – и пролегла лыжня!

Больше ясных,

светлых дней…

Юлия Агранович

И завтра будет новый день

И снег вчерашний, и метель

Кружиться будет день-деньской,

Да только будет год другой!

А новый год и, значит, жизнь

Начнутся с чистого листа,

Пусть как вчера снежок кружит,

Но в жизни новая верста!

И в этот год, и в этот путь

Шагни с открытою душой,

Из прошлого возьми чуть-чуть –

Багаж нехитрый, небольшой:

Здоровье, радость и успех,

Свои мечты, задорный смех.

А слезы, горе и беду

Оставь в сегодняшнем году.

Пусть будет светлой голова,

Пусть будет крепкой жизни нить,

Пусть только добрые слова

В ваш адрес станут говорить!

Поменьше суеты, забот,

Побольше ясных, светлых дней!

Давайте встретим новый год

Как можно ярче, веселей!

Под бой курантов

Раиса Багук

Под бой курантов загадаю то,

В чем и сама себе боюсь признаться,

И полечу за сказочной мечтой,

Как в детстве, с феей буду я встречаться...

Там волшебство всегда под Новый год,

В огнях-игрушках золотилась елка,

И со Снегуркой важно Дед Мороз

Ходил вокруг и серебрил иголки.

Волшебный посох елку зажигал,

Вокруг плясали «зайчики», «снежинки»,

Стишок Морозу каждый рассказал,

А дед смотрел на всех ребят с хитринкой.

И доставал подарки из мешка –

Кому конфеты, кому куклы, мишки...

Кто посмелей, читал и два стишка –

Дарил Мороз карандаши им, книжки.

И дети были счастливы вполне:

Сбылись мечты, заветные желания…

Года бегут… И захотелось мне,

Чтоб состоялось с детством

вновь свидание…

Рождество

Лариса Терещенко-Голубева

Тонкий хвои аромат…

В доме тишь, покой –

Рождество у нас в судьбе,

Долгожданный мой!

Говорим все невпопад –

Слов-снежинок рой…

Восковой свечи закат

Породнит с тобой.

Затихает снегопад –

Слов-снежинок рой…

В сердце нашем райский сад,

Долгожданный мой!

Больше нет у нас преград,

И в душе покой,

Восковой свечи закат

Обвенчал с тобой…

Сказочная

реальность

Александра Лесковец

День прошел в заботах и в делах,

Может, от усталости мерещится –

Черный кот в обнимку с полумесяцем

Засыпает в темных облаках...

Тишина, мороз и ветра нет,

И реальность стала слишком сказочной,

Тихий вечер кажется загадочным,

Поглощая мягкий звездный свет.

Слишком заработалась, и вот,

Точно от усталости, мерещится –

Черный кот в обнимку с полумесяцем

Засыпая по небу плывет….

Разгулялась

декабрьская вьюга

Екатерина Соболева

Разгулялась декабрьская вьюга –

Снег четвертые сутки метет,

И по окнам скользит без испуга,

И меня приглашает в полет.

Он – любитель гулять по сезонам,

Свет включать и ночные огни,

И по голым белеющим кронам,

Как по следу, ступают они.

Почему-то и грустно, и тихо,

На душе и в глазах снегопад,

А зима – кружевная портниха –

Шьет на подиум новый наряд.

Принимаю ее, как награду,

И ускорить весну не берусь,

Я спасибо скажу снегопаду

За небесно-ажурную грусть…

Зима спешит

Надежда Акушко

Снежинка робко на лицо присела

И по щеке сбежала, как слеза,

Зима спешит к нам – это в самом деле –

И убедит поверить в чудеса.

Ну а чудес несет она немало:

Оденет в шубы белые весь лес,

А с новым годом новое начало

Всех дел хороших с множеством чудес.

В уборе ярком заискрится елка,

Вокруг детишки станут в хоровод,

На всей земле – в районах и поселках –

Все люди дружно встретят новый год!

Здравствуй,

зимушка

Вера Бенедиктова

Уж зима права взяла,

Из окошка видно:

В белых валенках пошла

Важно и солидно…

Нарумянена идет

Ягодой малиной,

Льдом мостит течение вод,

Рядит елки в иней.

Сыплет снегом на поля,

Землю укрывает,

В жемчугах лежит она,

Золотом сверкает.

Веселится детвора,

В санках едет с горки,

Здравствуй, зимушка-зима

И морозец звонкий!

Зіма-чараўніца

Вера Дудко

На вуліцы снежань… Зіма-чараўніца

Усюды раскінула чары свае,

Яна – прыгажуня, яна – балаўніца,

Настрой асаблівы яна прыдае.

Удзень можа быць прыгажуня лагоднай

І можа злавацца на ўсіх уначы,

І зноў стане добрай, матуляю роднай,

Пяшчоту ўзважыць на кожным плячы.

На дрэвы глядзець – дык адна асалода,

Фантастыка проста – бялюткі ўбор,

Якім надзяляе матуля-прырода,

Малюе такі незвычайны ўзор.

Яна ўздымае натхненне паэтам,

Узнёсласць вялікую людзям нясе,

Малюнкам жывым, проста казачным, гэтым

Змаглі захапляцца, напэўна, усе.

І з радасцю будзе народ углядацца

У белыя фарбы, у постаць зімы,

Уражанне добрае будзе складацца –

Напрамак адкрыты, сардэчны, прамы.

Новый год

Анатолий Шедько

Вот и опять встречаем новый год,

Как было в жизни каждого с рождения,

Что нового с собой он принесет?

Поднимет ли он наше настроение?

Его встречаем в селах, городах

Сверкающими яркими огнями,

И пожелания наши, как всегда,

Такими выражаем мы словами:

Пусть новое в названии самом

Ворвется к нам, как песенное соло!

Пусть год Кота приносит счастье в дом

Всем людям, а не только новоселам!

Пусть будут детства светлыми года

Без горьких слез у каждого ребенка!

Пусть остается милой навсегда

Для каждого родимая сторонка!

Пусть будет полным счастье молодых

С дня свадьбы до скончания века!

И пусть судьба не надает под дых

Тем, кто достоин звания человека!

Пусть старики почувствуют тепло,

Что льется из сердец родных и близких!

Пусть будет на душе живущих всем светло!

И пусть безвестных

меньше станет в списках!

Пусть в семьях воцарится доброта

Наперекор раздорам и злословию!

Пусть в душах утвердится красота

И верой, и надеждой, и любовью!

Пусть ожидает каждого во всем

В течение дня надежда и удача!

Пусть будет полным, чистым водоем

И у труда весомее отдача!

Пусть обойдет ненастье стороной

Всех пашен и лесов приволье!

Пусть будет мирным небо над страной

И хлебосольным каждое застолье!

Пусть новый год шагает по стране

И страждущим несет достаток!

Пусть все, что спит, проснется по весне,

А в семьях прибавляется ребяток!

Зима

Валерьян Чернецов

Ветви-руки, стволы – будто талии,

На плечах белых риз простота,

Нет такого в Перу, нет в Италии –

Белых нив не для них красота.

Малой девочке счастье вдруг выпало

Поваляться на первом снегу,

Любоваться ей солнышко выплыло –

Ту картину в себе берегу.

Нет такого нигде удивления,

Нет такой первозданной зимы,

Наполняет меня умиление –

Я в стихах отдал счастье взаймы…