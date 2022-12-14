Стихи бобруйских поэтов

Зима-волшебница
Любовь Хихич
С уверенной поступью хозяйки
Проверить, чем богаты закрома,
В шикарной белоснежной разлетайке
Пожаловала наконец зима.
Пришла, рассыпалась клоками
И, совершив таинственный обряд,
Пройдя между дворами и садами,
Их нарядила, словно на парад.
Красавица в жемчужном ожерелье,
А стоит только ей махнуть рукой –
Как будто с неба разбросали перья
Или летит мохнатый белый рой.
Доверчиво садится нам на плечи,
Плетет замысловатый воротник,
И он горит, как праздничные свечи, –
Запас сюрпризов у зимы велик!
Вдруг заблестела и застыла речка,
И, если нет метели и пурги,
Коньки детишки ладят на крылечке,
Чтоб нарезать на зеркале круги.
Грустили лыжи, стоя в уголочке:
Наскучила мышиная возня,
Но выпал снег и заровнял все кочки,
Они взбодрились – и пролегла лыжня!
Больше ясных,
светлых дней…
Юлия Агранович
И завтра будет новый день
И снег вчерашний, и метель
Кружиться будет день-деньской,
Да только будет год другой!
А новый год и, значит, жизнь
Начнутся с чистого листа,
Пусть как вчера снежок кружит,
Но в жизни новая верста!
И в этот год, и в этот путь
Шагни с открытою душой,
Из прошлого возьми чуть-чуть –
Багаж нехитрый, небольшой:
Здоровье, радость и успех,
Свои мечты, задорный смех.
А слезы, горе и беду
Оставь в сегодняшнем году.
Пусть будет светлой голова,
Пусть будет крепкой жизни нить,
Пусть только добрые слова
В ваш адрес станут говорить!
Поменьше суеты, забот,
Побольше ясных, светлых дней!
Давайте встретим новый год
Как можно ярче, веселей!
Под бой курантов
Раиса Багук
Под бой курантов загадаю то,
В чем и сама себе боюсь признаться,
И полечу за сказочной мечтой,
Как в детстве, с феей буду я встречаться...
Там волшебство всегда под Новый год,
В огнях-игрушках золотилась елка,
И со Снегуркой важно Дед Мороз
Ходил вокруг и серебрил иголки.
Волшебный посох елку зажигал,
Вокруг плясали «зайчики», «снежинки»,
Стишок Морозу каждый рассказал,
А дед смотрел на всех ребят с хитринкой.
И доставал подарки из мешка –
Кому конфеты, кому куклы, мишки...
Кто посмелей, читал и два стишка –
Дарил Мороз карандаши им, книжки.
И дети были счастливы вполне:
Сбылись мечты, заветные желания…
Года бегут… И захотелось мне,
Чтоб состоялось с детством
вновь свидание…
Рождество
Лариса Терещенко-Голубева
Тонкий хвои аромат…
В доме тишь, покой –
Рождество у нас в судьбе,
Долгожданный мой!
Говорим все невпопад –
Слов-снежинок рой…
Восковой свечи закат
Породнит с тобой.
Затихает снегопад –
Слов-снежинок рой…
В сердце нашем райский сад,
Долгожданный мой!
Больше нет у нас преград,
И в душе покой,
Восковой свечи закат
Обвенчал с тобой…
Сказочная
реальность
Александра Лесковец
День прошел в заботах и в делах,
Может, от усталости мерещится –
Черный кот в обнимку с полумесяцем
Засыпает в темных облаках...
Тишина, мороз и ветра нет,
И реальность стала слишком сказочной,
Тихий вечер кажется загадочным,
Поглощая мягкий звездный свет.
Слишком заработалась, и вот,
Точно от усталости, мерещится –
Черный кот в обнимку с полумесяцем
Засыпая по небу плывет….
Разгулялась
декабрьская вьюга
Екатерина Соболева
Разгулялась декабрьская вьюга –
Снег четвертые сутки метет,
И по окнам скользит без испуга,
И меня приглашает в полет.
Он – любитель гулять по сезонам,
Свет включать и ночные огни,
И по голым белеющим кронам,
Как по следу, ступают они.
Почему-то и грустно, и тихо,
На душе и в глазах снегопад,
А зима – кружевная портниха –
Шьет на подиум новый наряд.
Принимаю ее, как награду,
И ускорить весну не берусь,
Я спасибо скажу снегопаду
За небесно-ажурную грусть…
Зима спешит
Надежда Акушко
Снежинка робко на лицо присела
И по щеке сбежала, как слеза,
Зима спешит к нам – это в самом деле –
И убедит поверить в чудеса.
Ну а чудес несет она немало:
Оденет в шубы белые весь лес,
А с новым годом новое начало
Всех дел хороших с множеством чудес.
В уборе ярком заискрится елка,
Вокруг детишки станут в хоровод,
На всей земле – в районах и поселках –
Все люди дружно встретят новый год!
Здравствуй,
зимушка
Вера Бенедиктова
Уж зима права взяла,
Из окошка видно:
В белых валенках пошла
Важно и солидно…
Нарумянена идет
Ягодой малиной,
Льдом мостит течение вод,
Рядит елки в иней.
Сыплет снегом на поля,
Землю укрывает,
В жемчугах лежит она,
Золотом сверкает.
Веселится детвора,
В санках едет с горки,
Здравствуй, зимушка-зима
И морозец звонкий!
Зіма-чараўніца
Вера Дудко
На вуліцы снежань… Зіма-чараўніца
Усюды раскінула чары свае,
Яна – прыгажуня, яна – балаўніца,
Настрой асаблівы яна прыдае.
Удзень можа быць прыгажуня лагоднай
І можа злавацца на ўсіх уначы,
І зноў стане добрай, матуляю роднай,
Пяшчоту ўзважыць на кожным плячы.
На дрэвы глядзець – дык адна асалода,
Фантастыка проста – бялюткі ўбор,
Якім надзяляе матуля-прырода,
Малюе такі незвычайны ўзор.
Яна ўздымае натхненне паэтам,
Узнёсласць вялікую людзям нясе,
Малюнкам жывым, проста казачным, гэтым
Змаглі захапляцца, напэўна, усе.
І з радасцю будзе народ углядацца
У белыя фарбы, у постаць зімы,
Уражанне добрае будзе складацца –
Напрамак адкрыты, сардэчны, прамы.
Новый год
Анатолий Шедько
Вот и опять встречаем новый год,
Как было в жизни каждого с рождения,
Что нового с собой он принесет?
Поднимет ли он наше настроение?
Его встречаем в селах, городах
Сверкающими яркими огнями,
И пожелания наши, как всегда,
Такими выражаем мы словами:
Пусть новое в названии самом
Ворвется к нам, как песенное соло!
Пусть год Кота приносит счастье в дом
Всем людям, а не только новоселам!
Пусть будут детства светлыми года
Без горьких слез у каждого ребенка!
Пусть остается милой навсегда
Для каждого родимая сторонка!
Пусть будет полным счастье молодых
С дня свадьбы до скончания века!
И пусть судьба не надает под дых
Тем, кто достоин звания человека!
Пусть старики почувствуют тепло,
Что льется из сердец родных и близких!
Пусть будет на душе живущих всем светло!
И пусть безвестных
меньше станет в списках!
Пусть в семьях воцарится доброта
Наперекор раздорам и злословию!
Пусть в душах утвердится красота
И верой, и надеждой, и любовью!
Пусть ожидает каждого во всем
В течение дня надежда и удача!
Пусть будет полным, чистым водоем
И у труда весомее отдача!
Пусть обойдет ненастье стороной
Всех пашен и лесов приволье!
Пусть будет мирным небо над страной
И хлебосольным каждое застолье!
Пусть новый год шагает по стране
И страждущим несет достаток!
Пусть все, что спит, проснется по весне,
А в семьях прибавляется ребяток!
Зима
Валерьян Чернецов
Ветви-руки, стволы – будто талии,
На плечах белых риз простота,
Нет такого в Перу, нет в Италии –
Белых нив не для них красота.
Малой девочке счастье вдруг выпало
Поваляться на первом снегу,
Любоваться ей солнышко выплыло –
Ту картину в себе берегу.
Нет такого нигде удивления,
Нет такой первозданной зимы,
Наполняет меня умиление –
Я в стихах отдал счастье взаймы…
Зима-волшебница