СТБ ISO 45001 – единый набор международных требований к охране здоровья и безопасности труда

Орган по сертификации систем менеджмента информирует о том, что с 1.05.2020 г. постановлением Государственного комитета по стандартизации введен в действие государственный стандарт СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности труда при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению», который заменил СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной руда. Требования».

СТБ ISO 45001-2020 – единый набор международных требований, направленных на помощь организациям в обеспечении защиты персонала от несчастных случаев. Его цель – содействие решению данной проблемы.

СТБ ISO 45001-2020 базируется на успехе OHSAS 18001, разработанном Великобританией, и многих других передовых национальных документов. СТБ ISO 45001-2020 – это первый глобальный стандарт по системе менеджмента охраны здоровья и техники безопасности. Стандарт содержит технические требования, которые облегчают пользователям егo интеграцию в общее управление бизнесом. Международный стандарт ISO 45001 был разработан экспертами из 69 стран при сотрудничестве с представителями ведущих организаций, таких как Международная организация труда (ILO), Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) и Международная организация предпринимателей (IOE).

За последние четыре года прошло большое количество длительных заседаний с участием 90 экспертов, на которых обсуждались вопросы важности внедрения данного стандарта, участия рабочих в разработке системы и возможность внедрения стандарта организациями всех типов.

Промышленно развитый мир сделал большой шаг вперед в обеспечении производственной безопасности, и это выражается в цифрах, отражающих несчастные случаи. Из 2,78 миллионов смертей на производстве 2 миллиона происходили по причине заболеваний на производстве, а не несчастных случаев. Конечно, это значит, что у промышленности еще долгий путь в направлении борьбы с несчастными случаями на производстве.

Управление здоровьем на производстве – более сложный процесс. Мир производства и наше понимание его рисков значительно изменились после введения системы менеджмента OHSAS. Во многих странах сокращаются работы в тяжелой промышленности и увеличиваются в офисе и сфере обслуживания. Многие промышленные заболевания, связанные с выделением опасных веществ, сегодня более изучены. Работникам обеспечиваются большая защита, раннее выявление и более эффективное лечение

С другой стороны, новые возникающие технологии приводят к использованию новых материалов, которые неполностью изучены. Следовательно, могут возникать новые потенциальные риски. Возникают новые виды работ и способы их организации. Новые условия труда требуют нового рассмотрения. Большой проблемой для экономики становятся нервная напряженность, стрессы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, хронические заболевания.

СТБ ISO 45001-2020 предоставляет организациям инструмент управления средой на рабочем месте. Он стал одним из самых ожидаемых стандартов в мире и нацелен на то, чтобы существенно повысить уровень безопасности на рабочем месте.

Являясь первым в мире международным стандартом, разработанным ISO (Международной организацией по стандартизации), рассматривающим охрану здоровья и труда на рабочем месте, СТБ ISO 45001-2020 содержит единую и четкую основу для всех организаций, намереных улучшить свою эффективность в области охраны труда. Предназначенный для высшего руководства организации, он направлен на обеспечение безопасности на рабочем месте для сотрудников и посетителей. Для достижения этой цели крайне важно контролировать все факторы, которые могут повлечь за собой болезнь, травму и, в худшем случае, смерть, смягчая неблагоприятные воздействия на физическое, психическое и когнитивное состояние человека.

Несмотря на то, что СТБ ISО 45001 основывается на OHSAS 18001 (СТБ 18001), он является совершенно новым стандартом, а не пересмотром предыдущей версии, и будет вводиться постепенно.

Сертификаты соответствия, ранее выданные на соответствие требованиям СТБ 18001-2009, были действительными до окончания переходного периода на требования нового государственного стандарта, т.е. до 30.09.2021 г.

С 1.10.2021 г. сертификаты, выданные на соответствие требованиям СТБ 18001-2009, являются недействительными. Поэтому организациям, ранее сертифицированным на соответствие СТБ 18001-2009, необходимо разработать план перехода на СТБ ISО 45001-2020 и согласовать с органом по сертификации порядок и срок проведения плановой/внеплановой периодической оценки, повторной сертификации.

Какие основные различия между СТБ 18001 и СТБ ISО 45001?

Есть много различий, но основные изменения заключаются в том, что СТБ ISO 45001 уделяет особое внимание взаи­модействию между организацией и ее деловой средой, в то время как OHSAS 18001 (СТБ 18001) ставил в центр внимания управление рисками в части охраны труда и других внутренних проблем.

Стандарты также расходятся и во многих других аспектах:

– СТБ ISО 45001 основывается на процессном подходе, а СТБ 18001 устанавливает процедуру;

– СТБ ISO 45001 динамичен в каждом своем разделе, что не относится к СТБ 18001;

– СТБ ISО 45001 рассматривает как риски, так и возможности, а OHSAS 18001 касается только рисков;

– СТБ ISО 45001 включает мнения заинтересованных сторон, OHSAS 18001 – нет.

Эти пункты представляют значительное изменение в способе восприятия менеджмента охраны здоровья и техники безопасности. Охрана труда уже не рассматривается изолированно, она должна учитываться в рамках перспективы управления стабильной и устойчивой организацией. Тем не менее, хотя эти два стандарта отличаются друг от друга в части своего подхода, система менеджмента, установленная в соответствии с СТБ 18001, станет надежной основой для перехода на СТБ ISO 45001.

Я сертифицирован по СТБ 18001. Как мне начать процесс перехода?

При переходе с СТБ 18001 необходимо предпринять ряд шагов для подготовки почвы, прежде чем можно будет внедрить новую систему менеджмента. Придерживаясь следующего маршрута, вы не собьетесь с правильного пути:

1. Провести анализ заинтересованных сторон (лиц или организаций, которые могут повлиять на деятельность вашей организации), а также внутренних и внешних факторов, которые могут затронуть деятельность организации, а затем изучить, как эти риски могут контролироваться с помощью вашей системы менеджмента.

2. Определить сферу деятельности системы и при этом учесть показатели, которые ваша система менеджмента стремится достичь.

3. Использовать эту информацию для создания процессов и оценки рисков, а также, что наиболее важно, для определения ключевых показателей эффективности (KPI) процессов.

После того как вы адаптируете все данные к инструментам СТБ 18001, вы сможете повторно использовать большую часть имеющейся информации применительно к вашей новой системе менеджмента. Таким образом, несмотря на различия в подходах, основные инструменты те же.

Что необходимо знать, если я работаю с СТБ ISO 45001 впервые?

Все зависит от того, что вы уже знаете о системах менеджмента ISO. Стандарт СТБ ISO 45001 имеет идентичный основной текст, термины и определения с другими недавно пересмотренными стандартами на системы менеджмента ISO, такими как СТБ ISO 9001 2015 (менеджмент качества) и СТБ ISO 14001-2017 (менеджмент окружающей среды). Если вы уже знакомы с общей структурой, то основная часть СТБ ISO 45001 покажется вам знакомой, и достаточно будет лишь заполнить «пробелы» в своей системе.

В противном случае все может пройти не так однозначно. Стандарт достаточно сложен для восприятия, если читать его как обычную книгу. Необходимо понять все взаимосвязи между его определенными статьями. Лучше всего будет найти хороший учебный курс, который поможет раскрыть весь потенциал стандарта. Также можно обратиться за консультацией в Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации, чтобы получить помощь, т. 8(0225) 70-61-47, 8(029) 564-27-12.

У меня комплексная система, сертифицированная по СТБ ISO 9001 и СТБ ISO 14001. Как

объединить СТБ ISO 45001 с другими системами менедж­мента?

Общая структура ISO была разработана специально для упрощения процесса интеграции новых возможностей менеджмента в существующие системы менеджмента организации. Например, СТБ ISO 45001 достаточно строго следует принципам СТБ ISО 14001, так как многие организации

объединяют свои функции по охране труда и окружающей среде на внутреннем уровне.

Как будет использоваться ISO 45001?

Согласно требованиям Закона «Об охране труда» ст. 17 наниматель несет обязанности по разработке, внедрению и поддержанию функционирования системы управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, определение мер управления профессиональными рисками и анализ их результативности, разработке и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Таким образом, СТБ ISO 45001 необходим в качестве основы для разработки результативной системы управления охраной труда, отвечающей требованиям Закона.

При том, что не существует требования об обязательной сертификации систем менеджмента по стандартам ISO, наличие сертифицированной системы менеджмента предоставит множество преимуществ благодаря внедрению передовой практики. Сертификация – это лишь дополнительное подтверждение, демонстрирующее сторонним организациям, что вы достигли полного соответствия определенному стандарту. Преимущества от стандарта СТБ ISO 45001 многочисленны, если он реализуется надлежащим образом.