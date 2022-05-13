Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен объектам мемориального комплекса «Хатынь»

Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен объектам капитального ремонта и реконструкции мемориального комплекса "Хатынь". Соответствующий указ №176 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Принять участие во Всебелорусской молодежной стройке смогут юноши и девушки в возрасте от 14 до 31 года, в том числе в составе студенческих отрядов. Это позволит объединить их значимой гражданско-патриотической идеей, будет способствовать повышению социальной активности молодежи, а также популяризации и развитию студотрядовского движения.

С инициативой придать объектам в "Хатыни" статус Всебелорусской молодежной стройки к главе государства обратились представители Белорусского республиканского союза молодежи во время обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в январе 2022 года. "У нас есть проекты, связанные с занятостью молодежи. И как вы отметили в своем Послании, молодежь необходимо воспитывать при помощи труда. Появилась инициатива студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи - объявить строительство музея на территории мемориального комплекса "Хатынь" Всебелорусской молодежной стройкой. Именно такие объекты должны возводиться руками молодых людей", - обратился к Александру Лукашенко первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Строительство музея на территории мемориального комплекса и реставрационные работы Президент поручил завершить в сжатые сроки - к 80-летию Хатынской трагедии. Как докладывал главе государства 16 апреля директор "Хатыни" Артур Зельский, первая очередь строительства запланирована на 2022 год и включает очистку скульптуры "Непокоренный человек", ремонт пьедестала, монумента "Крыша сарая" и мемориала "Венец памяти", реставрацию гранитных плит дороги "Последний путь". Во время второй очереди строительства предполагается отремонтировать мемориалы "Кладбище деревень" и "Деревья жизни", бетонные ограждения захоронений, урны с землей. Третья очередь предусматривает ремонт подсветки центральной дорожки и звукового оформления мемориала. Новое здание музея будет одноэтажным, площадью 1 тыс. кв.м, с шестью выставочными залами.

Традиция проведения молодежных строек в Беларуси насчитывает несколько десятилетий. Новый импульс она получила в 2005 году благодаря решению Президента поддержать возрождение и развитие в стране студенческих отрядов. Молодежной стройкой тогда была объявлена реконструкция части Августовского канала. В последующем студенческие отряды участвовали в возведении и реконструкции таких знаковых объектов, как Национальный академический Большой театр оперы и балета и Национальный академический театр имени Янки Купалы, Несвижский и Коссовский замки, спортивный комплекс "Минск-арена", столичная Студенческая деревня, Музей истории Великой Отечественной войны на пр.Победителей в Минске, третья линия Минского метрополитена. В 2014 году статус Всебелорусской молодежной стройки был присвоен объектам строительства Белорусской атомной электростанции, а с 2019 года - и объектам социальной инфраструктуры в Островце.