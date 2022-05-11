Статистику по заболеваемости COVID-19 Минздрав будет обновлять раз в месяц

Статистические данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз в месяц. Такое решение принято из-за стабилизации в стране ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В связи с тем, что в стране регистрируется небольшое количество пациентов с коронавирусной инфекцией, Минздрав с 11 мая будет обновлять статистические данные 1 раз в месяц - первого числа каждого месяца.

Как и предполагали инфекционисты и эпидемиологи, снижению количества пациентов поспособствовала в том числе активная вакцинация и ревакцинация населения - как взрослых, так и детей с 12 лет.

"Во всех регионах республики и Минске населению оказывается полный спектр плановой медицинской помощи и необходимых исследований - как в стационарах, так и амбулаторно", - добавили в ведомстве.

По прогнозам специалистов, возможно, к осени коронавирусная инфекция на территории Беларуси должна перейти в непандемичную, сезонную фазу. Это значит, что заболеваемость COVID -19 будет регистрироваться, как ОРВИ и грипп - осенью и зимой.