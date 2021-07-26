Стартует сезон охоты на тетерева, водоплавающую и болотную дичь

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что со второй субботы августа по второе воскресенье декабря, открывается охота на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана. Охота разрешена в светлое время суток.

Способы охоты: ружейный из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов и безружейный способ. Для охоты разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью, ловчих птиц. Чтобы разыскать и подать добытую дичь используются все группы собак, кроме борзых и гончих.

Так же, в указанный период времени, открывается охота на тетерева. Добывать разрешено животных любого пола и возраста, кроме старок (самок, водящих выводок молодых птиц). Разрешено охотится ружейным способом с подхода с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью.

Поскольку тетерев является охотничьим животным нормируемого вида, то охота на него проводится с назначением руководителя охоты.

Основным условием охоты на тетерева, является наличие у охотника собак таких пород как: легавые, спаниели, ретриверы, которых разрешено использовать на данной охоте, при этом в охотничьей путевке, в графе «Особые условия», указываются порода, кличка, номер и другие данные регистрационной карточки собаки. Отметим также, что охотиться с одной собакой могут до трех человек.

Информация! Светлое время суток – период времени, который начинается за один час до восхода солнца и заканчивается спустя один час после захода солнца. За дополнительной информацией обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая 49 а тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).