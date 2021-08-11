Стартовала запись на открытый чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии BirdRace-2021
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ХVIII Открытый чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии – BirdRace-2021. Об этом сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и начинает прием заявок. Регистрация продлится до 18 часов 3 сентября (пятница).
Чемпионат пройдет 4 сентября (суббота). В течение 12 часов команды откроют «гонку за птицами», стараясь и сфотографировать как можно больше видов.
Команда, которая наберет больше всех видов, побеждает. Если у команд окажется одинаковое количество видов, выигрывает та, которая сообщила о финише раньше. Кроме команды-чемпиона награждаются также команды, занявшие второе и третье места. Для участия необходимо прислать не только фото чек-листов, но и команды в полном вооружении.
Все финишные списки команд после соревнований будут доступны на сайте АПБ.
Телефоны для связи с оргкомитетом: (8-029) 101-68-87, (8-029) 223-06-13.
АПБ просит всех соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, ответственность за соблюдение противоэпидемических мер возлагается на участников.
По материалам mogilevnews