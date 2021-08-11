Стартовала запись на открытый чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии BirdRace-2021

ХVIII Открытый чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии – BirdRace-2021. Об этом сообщает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и начинает прием заявок. Регистрация продлится до 18 часов 3 сентября (пятница).

Чемпионат пройдет 4 сентября (суббота). В течение 12 часов команды откроют «гонку за птицами», стараясь и сфотографировать как можно больше видов.

Команда, которая наберет больше всех видов, побеждает. Если у команд окажется одинаковое количество видов, выигрывает та, которая сообщила о финише раньше. Кроме команды-чемпиона награждаются также команды, занявшие второе и третье места. Для участия необходимо прислать не только фото чек-листов, но и команды в полном вооружении.

Все финишные списки команд после соревнований будут доступны на сайте АПБ.

Правила чемпионата.

Регистрация.

Телефоны для связи с оргкомитетом: (8-029) 101-68-87, (8-029) 223-06-13.

АПБ просит всех соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, ответственность за соблюдение противоэпидемических мер возлагается на участников.

По материалам mogilevnews