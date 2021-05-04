3 мая стартовала республиканская профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.

Акция пройдет в 4 этапа:

1-й этап: с 3 по 15 мая. Целевая аудитория данного этапа – родители и их дети. Акция проводится на объектах с массовым пребыванием людей (торгово-развлекательные центры, кинотеатры, детские театры, в детских магазинах «Буслик», «Kari kids», на открытых площадках и др.).

2-й этап: 17-21 мая – проводится в учреждениях здравоохранения (территориальные поликлиники): «Кабинеты здорового ребенка», «Школы материнства»; в учреждениях образования (школы раннего развития, центры дошкольного образования); Центрах внешкольного образования (Дворцы детей и молодежи); в физкультурно-оздоровительных комплексах, спортивных школах (комнаты ожидания для родителей);

в дошкольных учреждениях, начальных классах общеобразовательных учреждений (родительские собрания). Целевая аудитория этапа – будущие и молодые мамы, родители.

3-й этап: 24 мая – 28 мая - спасатели с развлекательно-профилактической миссией посетят многодетные семьи, детские дома семейного типа, детские развлекательные центры, организации общественного питания. В районных центрах мероприятия будут проходить в районных Домах культуры.

4-й этап: с 31 мая по 1 июня. Этап приурочен к Международному Дню защиты детей. Акция пройдет на открытых площадках в местах с массовым пребыванием людей.

Пусть детство будет безопасным!