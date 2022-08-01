Стартовала акция «С заботой о безопасности малой родины»

Пенсионеры – это одна из важнейших категорий населения, которая находится под пристальным вниманием МЧС. Для обеспечения безопасности и уменьшения количества «огненных» происшествий с их участием пропагандисты используют различные формы работы, одной из которых является республиканская акция «С заботой о безопасности малой Родины», цель которой – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пожилого возраста.

Она пройдет в два этапа: первый – с 1 по 19 августа, а второй – с 19 сентября по 1 октября. В рамках этапов запланировано много.

Сменить сферу деятельности, став на время дизайнером, позволит смотр-конкурс на лучшее оформление приусадебного участка и агроусадьбы «Ландшафтный дизайн МЧС». При создании безопасного участка фантазия не ограничена ничем: установка декоративных элементов, создание композиций из кованых изделий, поделок, целых арт-объектов и скульптур малых форм, оформление клумб и фигурная стрижка газонов – все это может с легкостью найти свое место на придомовой территории. А использование различных материалов и форм вместе с креативным подходом к созданию ландшафтных шедевров позволят блеснуть эстетическим чутьем, непременно приведя к заветной победе.

Если кажется, что традиционная почта – пережиток прошлого, то это большая ошибка. Наши бабушки и дедушки продолжают активно пользоваться этим видом услуг и испытывать те же эмоции, что и раньше – приятный трепет и легкое волнение после получения заветных отправлений. Именно поэтому пропагандисты организуют рассылку не только безопасной корреспонденции, но и посылок от МЧС, внутри которых пожилые люди смогут найти предметы, способные сделать их жизнь безопаснее. Так ни один адрес не останется без внимания пропагандистов.

Частушки – самый любимый и цитируемый вид народного творчества. Даже в четверостишие с лихвой вмещается вся «соль» заданной тематики. Спасатели вносят свою лепту и проведут уже традиционный конкурс для пенсионеров «Частушки безопасности».

О безопасности в движении будет вещать специальный транспорт МЧС, который проедет по сельским населенным пунктам для транслирования населению коротких профилактических текстов через громкоговоритель. Кроме этого, спасатели проведут работу по маршруту движения торговых автолавок через проект «Автолавка безопасности». Совместно с активистами и представителями заинтересованных организаций они поедут в населенные пункты, где в местах остановок передвижных магазинов развернут интерактивные площадки, проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, разместят тематическую информацию на товарах. Таким образом, жители даже самых отдаленных уголков не останутся в стороне и смогут поучаствовать в мероприятиях, организованных спасателями.

В сельских населенных пунктах и районных центрах на открытых площадках пройдут тематические «Ярмарки безопасности», для которых спасатели предусмотрели множество «зон активации»: «Откачай - не подкачай», «Пожарный щит», «Нарушения в доме», «Принцип действия огнетушителя», «Жучки-паучки», «Печки-лавочки», «Безопасный электрик» и многие другие. Испытать свою физическую форму можно в играх и эстафетах, узнать много нового о МЧС – на выставке пожарной аварийно-спасательной техники, продегустировать вкусную кашу – на полевой кухне, а проверить качество здоровья и научиться оказывать первую помощь – в зоне работников Белорусского общества Красного Креста. Яркие впечатления в этот день добавят тематические фотозоны, духовой оркестр и ростовые куклы.