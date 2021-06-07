Стартовала акция МЧС «Каникулы без дыма и огня!»

Летние каникулы – это отдых, путешествия, приключения и открытия. Это веселье, радость, движение, новые ощущения и впечатления! Чтобы летние каникулы для детей прошли без чрезвычайных ситуаций и не были омрачены трагическими событиями, должны постараться взрослые, а помогать им в этом на протяжении всех летних месяцев будут спасатели, наполняя досуг ребят множеством полезных обучающих мероприятий, которые проводятся в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня».

Главная цель акции – предупреждение возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей. Она проходит с 1 июня по 31 августа в летних оздоровительных и пришкольных лагерях, где основной ее аудиторией становятся школьники разных возрастов.

На базе УК «Центр досуга и творчества города Бобруйска» прошел праздник детства, радости и улыбок «‎Солнышко светит, и смеются дети»‎. Ребята из пришкольных лагерей с песнями, танцами, обучающими конкурсами встречали каникулы и вместе с ними и начало республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». Яркую музыкально-развлекательную программу подготовили работники центра. Не дали детворе заскучать и спасатели, предложившие с пользой провести время на интерактивных площадках МЧС. День открытия лагеря на базе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» запомнился ребятам веселым флешмобом, подвижными играми, зажигательными песнями и обучающими интерактивными площадками МЧС и УП «Бобруйскгаз». Играя, дети вместе со спасателями разбирали опасные и безопасные предметы, вспомнили, что на пляж можно ходить только в сопровождении взрослых, повторили, что при чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону «112» и многое-многое другой. Школьники делились впечатлениями, со словами благодарности говоря о том, что много узнали интересного. И обещают работникам МЧС, что теперь точно каникулы будут без дыма и огня, ведь им будет чем заняться летом – достаточно выписать журнал «Юный спасатель» и принимать участие в проводимых журналом конкурсах, а на досуге смотреть мультфильм МЧС «Волшебная книга».

Впереди еще всё лето, а значит множество ярких и познавательных мероприятий вместе с МЧС, а также конкурсов, запланированных в рамках акции «Каникулы без дыма и огня!». Все эти мероприятия необходимы, чтобы напомнить взрослым, что в вопросах безопасности расслабляться нельзя. Показать и родителям, и детям, что и в летний период могут случаться ЧС, и в очередной раз напомнить всем, как важно знать, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности и учить этому своих детей. Проведенная в такой легкой и непринужденной форме образовательно-воспитательная работа с подрастающим поколением позволит научить детей безопасности и уберечь их от необдуманных и опасных поступков.

Участвуйте в наших акциях и держите руку на пульсе безопасности!

Елена Кричко, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям