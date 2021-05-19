Стартовала акция “Беларусь против табака”

Республиканская информационно-образовательная антитабачная акция стартовала в Беларуси. Информация по этой теме, подготовленная специалистами РНПЦ психического здоровья и Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с использованием материалов ВОЗ, размещена на сайте Минздрава.

Во время акции, которая продлится по 6 июня, население будут информировать о негативном воздействии никотина на организм, способах отказа от табачной и нетабачной никотинсодержащей продукции, а также о лечении никотиновой зависимости.

Медики отмечают, что в последнее десятилетие изменился социальный состав курильщиков путем увеличения доли курящей молодежи и женщин. Специалисты подчеркивают: люди, находящиеся рядом с курильщиками и вынужденные вдыхать табачный дым, заболевают неинфекционными заболеваниями столь же часто, как и курящие. Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует.

Минздрав во взаимодействии с другими органами госуправления работает над снижением негативного воздействия табакокурения и потребления нетабачной никотинсодержащей продукции на здоровье населения страны. В Беларуси на каждой пачке табачных изделий, на любой внешней упаковке и в маркировке таких изделий содержатся предупреждения о вреде курения для здоровья, о пагубных последствиях их использования, действует запрет на рекламу и стимулирование продажи, спонсорства табачных изделий.

Людям, страдающим никотиновой зависимостью, оказывается медицинская помощь. При этом используются лекарственные, нелекарственные методы и их сочетание: программы отказа от курения, основанные на поведенческой и когнитивной психотерапии, фармакологическое лечение в виде никотинзаместительной терапии.

ВОЗ в 2021 году проводит годовую глобальную кампанию "Пандемия COVID-19 - повод отказаться от табака". Выпущен новый чат-бот в приложении WhatsApp "Откажись от табака" (QUIT TOBACCO TODAY!), опубликован документ "Более 100 причин для отказа от табака". Информационная кампания поможет минимум 100 млн человек, пытающихся избавиться от пагубной привычки, поддерживать связь с сообществами бросающих курить.

Отмечается, что во всем мире желание бросить курить выражают 780 млн человек, но только 30% из них имеют доступ к тем видам помощи, которые этому способствуют. ВОЗ совместно с партнерами обеспечивает людей необходимыми ресурсами, повышающими шансы на успех. Бросающим курить предложены инструменты как глобального, так и регионального уровня. Электронный медицинский специалист ВОЗ уже круглосуточно помогает людям отказаться от табака, общаясь с ними на русском, английском, арабском, китайском, французском и испанском языках.