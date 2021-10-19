Старший участковый Андрей Комар передал деньги за компенсацию морального вреда в детский дом Бобруйска

Заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома полковник милиции Василий Савельев и старший участковый инспектор милиции отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска майор милиции Андрей Комар посетили ГУО «Детский дом г. Бобруйска» с приятной миссией.

Андрей Николаевич вручил сертификат на сумму 1000 рублей для нужд воспитанников директору детского дома Марине Николаевне Шарко. В выборе учреждения, куда перевести деньги, Андрей Комар даже не сомневался. «В детском доме воспитываются дети, которым эти деньги нужнее всего», - отмечает Андрей Николаевич.

Денежные средства милиционер получил по решению суда в качестве компенсации причиненного морального вреда и перевел их на счет детского дома. А выплатила правоохранителю денежную компенсацию в размере 1000 белорусских рублей, 40 –летняя жительница Гомельской области, которая разместила в общем доступе в сети Интернет под фотографией сотрудника милиции негативный комментарий, что является публичным оскорблением представителя власти, в связи с выполнением им служебных обязанностей. Директор детского дома поблагодарила участкового инспектора милиции Андрея Комара за службу и принятое им решение оказать помощь детскому дому. «Поверьте, эта денежная помощь нам важна и нужна», - отметила Марина Николаевна.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк

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