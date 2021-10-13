«Стандарты для достижения Целей устойчивого развития» – девиз Всемирного дня стандартизации-2021

14 октября мировая научно-техническая общественность отмечает Всемирный день стандартизации.

В Республике Беларусь эта дата c 2000 г.

является профессиональным праздником – Днем стандартизации, подчеркивая значимость этой деятельности для государства, экономики и общества, признавая вклад тысяч специалистов в ее развитие.

В своем послании руководители трех ведущих международных организаций по стандартизации – IEC, ISO и ITU – отмечают: «Цели устойчивого развития (ЦУР), которые направлены на устранение социального неравенства, развитие устойчивой экономики и снижение темпов изменения климата, являются весьма амбициозными. Их достижение требует сотрудничества государственных и частных партнеров, а также использования всех доступных инструментов, включая международные стандарты и оценку соответствия».

Республика Беларусь наряду со 193 странами мира одобрила Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (далее – Повестка-2030) и проводит скоординированную многоуровневую работу по достижению установленных 17 ЦУР.

Практические инструменты по различным аспектам устойчивого развития предоставляют стандарты. Их применение способствует обеспечению проектирования и производства безопасной и качественной продукции и услуг, внедрению инноваций и научно-техническому прогрессу, снижению отрицательного воздействия на окружающую среду, рациональному использованию ресурсов и развитию торгово-экономических связей.

В настоящее время в республике реализуется Перспективный план по разработке государственных и межгосударственных стандартов для реализации ЦУР на 2021 – 2030 годы, утвержденный Госстандартом. Документ предусматривает разработку 365 стандартов (297 СТБ и 68 ГОСТ). В 2021 г. разрабатывается более 50 стандартов.

Одновременно следует отметить, что данный план рассматривается как ориентир и каждый год пересматривается на предмет актуализации разработок в соответствии с новыми международными требованиями и задачами социально-экономического развития нашей страны.

Фонд действующих сегодня государственных стандартов превышает 30 000 документов. Из них порядка 5 000 – это СТБ, свыше 25 000 – ГОСТ.

В 2021 г. утверждено более 500 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) и изменений к ним. Свыше 70% из них гармонизированы с международными требованиями, что способствует применению признанных в мире технических решений, устранению технических барьеров, росту экспортных возможностей.

Новые разработки касались машиностроительной, электротехнической, химической, строительной, пищевой и других отраслей, сферы услуг, информационных технологий, систем менеджмента, создания безбарьерной среды. При этом основной задачей является реагирование на актуальные вызовы и тренды.

В стандартах рассматриваются все существенные опасности, которые могут возникнуть при эксплуатации машин – механические, электрические опасности, опасности, создаваемые шумом, обусловленные риском поскольз­нуться или упасть.

Внедрение стандартов будет способствовать повышению технического уровня и качества выпускаемого в рес­публике оборудования, а также эффективному решению вопросов, связанных с утилизацией мусора и вторичного сырья.

В Беларуси развивается электротранспорт, создается необходимая инфраструктура. На заправочных станциях и парковках устанавливаются зарядные станции.

Общественный транспорт постепенно заменяется электробусами, осваивается производство электромобилей. Создаваемый комплекс стандартов на требования к электротранспорту, компонентам для его производства способствует развитию этого направления в республике.

Обеспечение продовольственной безопасности – приоритетное направление государственной политики нашей респуб­лики. Белорусская пищевая продукция ценится за высокое качество, и в немалой степени этому способствуют стандарты.

Отечественная парфюмерно-косметическая продукция по достоинству оценена потребителями как в нашей стране, так и за рубежом. Комплекс стандартов, разработанных для реализации технического регламента Таможенного союза на парфюмерно-косметическую продукцию будет способствовать поддержанию производства такой продукции на высоком современном уровне.

Активный образ жизни – необходимое условие сохранения и укрепления здоровья. Расширилась нормативная база на тренажеры, которые используются в тренировочных зонах организаций, например, в спортивных ассоциациях, образовательных учреждениях, отелях, спортивных залах, клубах, реабилитационных центрах и студиях, где доступ и контроль регулируются владельцем. С 1 февраля 2022 г. вводится шесть новых стандартов, которые содержат дополнительные требования безопасности с учетом специфики тренажеров: для силовой подготовки, велотренажеров, беговых дорожек, тренажеров, имитирующих греблю, ходьбу вверх по лестнице и скалолазание. Их применение будет способствовать реализации ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» и обеспечению населения безопасным оборудованием для занятий физкультурой и спортом. Новые стандарты на водные горки и оборудование для паркура позволят обеспечить безопасность их применения.

Расширился комплекс стандартов для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Например, в стандарт, устанавливающий требования к общественному пассажирскому транспорту, включены требования к конструкции, оборудованию, системам и устройствам транспортных средств (опорным устройствам, ориентирующим устройствам, вспомогательным посадочным устройствам и другие), направленные на обеспечение доступности и безопасности для пассажиров-инвалидов. Также стандарт содержит требования по оснащению общественного пассажирского транспорта для людей с инвалидностью по зрению речевыми электронными информаторами с дистанционным управлением, активируемыми при помощи персонального устройства инвалидами по зрению для получения сведений о номере маршрута и направлении движения подъезжающего к остановочному пункту транспортного средства.

Еще один новый стандарт устанавливает основные положения и подходы изложения информации с применением ясного языка. Данный способ предназначен для создания безбарьерной коммуникационной среды для людей с интеллектуальными нарушениями, а также повышения доступности услуг и получения информации людьми, испытывающими трудности в чтении или понимании текста.

Целевой аудиторией информации на ясном языке являются люди с интеллектуальными нарушениями; с нарушением развития речи, памяти, слуха; со слабыми навыками чтения и письма; с деменцией; после травм головного мозга или инсультов; с низким уровнем образования; которые плохо владеют языком страны.

Информация на ясном языке также может использоваться для адаптации законодательных актов, банковских и правовых документов, социальных инструкций, маршрутов общественного транспорта, схем передвижения по городу, карт достопримечательностей, текстов экскурсий, аудиогидов, других аналогичных документов и программ.

Традиционно ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации организации Госстандарта проведут дни открытых дверей, деловые встречи, прямые телефонные линии, другие мероприятия. Их главная цель – привлечь внимание к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, отразить роль стандартов в решении актуальных для общества вопросов.

Ознакомиться с техническими нормативными правовыми актами, действующими в Республике Беларусь, можно в Фонде ТНПА Бобруйского ЦСМС (г. Бобруйск, ул. Пушкина, 204 а, 8 (0225) 71-02-22.

Бобруйский ЦСМС выражает слова благодарности и признания всем специа­листам, работающим как в системе Госстандарта, так и в различных сферах экономики, своим ежедневным трудом укрепляющим авторитет национальной стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и управления качеством в стране и международном уровне! Желаем вам ярких и творческих идей, позитивной энергии и благополучия, достижения новых эффективных результатов в интересах дальнейшего социального развития!

Бобруйский ЦСМС. УНП 700066535