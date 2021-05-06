Станцуем вместе танец Победы! 9 мая бобруйчане смогут поучаствовать в зажигательном флеш-мобе

Бобруйчан и гостей города приглашают принять участие в праздничном танцевальном флеш-мобе, который пройдет 9 мая в 18.50 на площади Победы.

Организатором мероприятия станет ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска». Директор учреждения Татьяна Зайцева рассказала, что танцевать будут под популярную советскую песню «Катюша», движения – просты, но динамичны и зажигательны, их бобруйчанам будут показывать педагоги и учащиеся Центра. Прохожие смогут присоединиться к танцу в любой момент. Будет здорово!