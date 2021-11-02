Стало известно, сколько бобруйчан привились от COVID-19

На сегодняшний день в Бобруйске и Бобруйском районе прививками от COVID-19 охвачено более 41,5% - это почти 95 451 человек - рассказала главный государственный санитарный врач региона Светлана Нечай.

По словам Светланы Нечай, востребованность прививок от коронавирусной инфекции в регионе не упала.

"Люди слушают и анализируют информацию, которую распространяет Минздрав и Могилевский облздрав, санслужбы. Также прислушиваются к своим знакомым, которые уже перенесли это заболевание. И конечно, большинство идет за прививкой - ведь эта самая доступная мера защиты, - отметила она. - Для проведения вакцинации в регионе у нас имеется достаточное количество вакцины, медицинского персонала. Кроме стационарных работают пункты вакцинации на вокзале, в торговых центрах Могилева".

Передает БЕЛТА