Сроки сбора брусники и клюквы установлены в Могилевской области

Решением Могилевского областного исполнительного комитета определены сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод на территории региона в 2021 году. Об этом сообщили в Могилевском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Согласно документу, с 12 августа (четверг) в лесных массивах Могилевщины разрешен сбор брусники. А с 6 сентября (понедельник ) в нашем регионе можно начинать «охоту» за клюквой.

- Собирать ягоды нужно способами, которые не наносят вреда ягодникам и не приводят к их уничтожению, - напомнили специалисты Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения. - При сборе брусники содержание зрелых ягод должно составлять не менее 99% от собранной массы, клюквы - не менее 95%. За нарушение сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки, или другое нарушение правил сбора предусмотрена ответственность по соответствующей статье КоАП РБ: для физических лиц - штраф до 20 базовых величин (на сегодня до 580 рублей), для ИП - до 100 Б.В. (до 2900 рублей), для юрлиц - до 500 Б.В. (до 14 500 рублей).